Újabb harcok törtek ki Líbia fővárosában Tripoliban rivális milíciák között. A líbiai egészségügyi minisztérium szerint 28 milicista vesztette életét és 130-an megsebesültek. Helyi aktivisták a főváros több negyedéből is robbanásokról, valamint lövések zajáról jelentettek. Éretesülések szerint nehézfegyvereket is bevetettek.A líbiai fővárosban két kormány küzd a hatalomért, a Fájez esz-Szarrádzs vezette kabinet és az önjelölt "nemzeti megmentés kormánya". Helyi jelentések szerint az utóbbi indított támadást. A világszervezet közvetítésével tavalyelőtt létrejött megállapodás értelmében iktatták be 2016 márciusában Tripoliban a Fájez esz-Szarrádzs vezette líbiai nemzeti egységkormányt, amely azonban eddig nem igazán tudta kiterjeszteni hatalmát a főváros területén kívülre.