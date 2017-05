Késésekkel és törlésekkel kell számolni a British Airwaysnél

A British Airways globális számítógépes hálózatának szombati megbénulása után nagyjából elindultak a légitársaság járatai, de komoly késésekre lehet számítani, és a további járattörlések lehetőségét sem zárta ki a cég.

Több ezer utas terveit húzta keresztbe szombaton a British Airways légitársaság kompúteres fiaskója. A cég

globális számítógépes rendszere bénult meg,

és törölték a légitársaság járatait a londoni Heathrow és Gatwick repülőtereken. Állítólag a cég honlapjának egy része vált használhatatlanná, és az utasok nem tudtak becsekkolni a mobilalkalmazáson keresztül. A gépek nem tudták elhagyni a kapukat, így felszállni sem. Ezért bajba kerültek az érkező gépek is, mert nem tudták hova parkolni őket.

Budapesti járatok A Heathrow repülőtérről Budapestre közlekedő, BA866-os számú vasárnap délelőtti járat kisebb késéssel felszállt, de a BA874-es számú kora délutáni budapesti járatot a British Airways törölte. A két órával későbbi BA868-as budapesti járatot a Heathrow információs szolgálata indulásra jelölte, de az esti gépről, amely hétfő reggel indulna vissza Budapestről, egyelőre nincs információ. A Heathrow repülőtérről Budapestre közlekedő, BA866-os számú vasárnap délelőtti járat kisebb késéssel felszállt, de a BA874-es számú kora délutáni budapesti járatot a British Airways törölte. A két órával későbbi BA868-as budapesti járatot a Heathrow információs szolgálata indulásra jelölte, de az esti gépről, amely hétfő reggel indulna vissza Budapestről, egyelőre nincs információ.

A számítógépes leállás a légitársaság teljes irányítási rendszerét érintette. Ebbe beletartozik a becsekkolási rendszer és a kiszolgáló személyzet telefonhálózata is. Azt már szombaton bejelentették, hogy nem látják nyomát annak, hogy esetleg hackertámadás okozta volna leállást, vasárnap pedgi már azt írta a BBC, hogy

áramellátási hiba lépett fel.

Alex Cruz, a British Airways vezérigazgatója szombat este videón jelentkezett be a Heathrow reptér közelében lévő irányítóközpontjukból. Természetesen elnézést kért a hibáért, és megköszönte az utasok türelmét is. Elmondta, hogy az IT-részlegük szünet nélkül dolgozik a hiba elhárításán, és természetesen visszafizetik a lefoglalt jegyek árát, ha valaki úgy dönt, hogy nem utazik. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

az újrafoglalás egyelőre problémás,

mivel ugyanaz a számítógépes rendszer kell hozzá, ami szombat este még mindig gyengélkedett. Illetve azt is javasolta, hogy elsősorban a légitársaság honlapján és Twitter-oldalán érdeklődjenek a legfrissebb információkról, ugyanis a telefonos hálózat sem működik, mivel a számítógépes rendszerre van kötve, így szinte hiába telefonálnak.

A British Airways a két londoni reptéren uralkodó helyzetéről sokat elárul a legutóbbi, vasárnap délelőtti Twitter-bejegyzésük: „kérjük, ne jöjjön május 28-án a repülőtérre, hacsak nincs megerősítve a foglalása!”.

A számítógépes leállás a poggyászok gépekre pakolását is megnehezítette vagy inkább ellehetetlenítette. Rengeteg olyan utas volt, aki ugyan útra tudott kelni, de a poggyásza már nem utazott vele. Ezekért a malőrökért természetesen vállalja a felelősséget a légitársaság, és a lehető legrövidebb úton eljuttatják a csomagokat a tulajdonosaikhoz - írja a BBC.

Egyébként szombat óta már többen megjegyezték, hogy a British Airwaysnek nem kellene kiszerveznie a számítógés rendszerének üzemeltetését. Erre csak annyi válasz jött a légitársaságtól, hogy ők soha nem veszélyeztetnék a rendszerük egységességét és biztonságát.