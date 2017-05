Veszélyben Dél-Kelet-Ázsia: előretör az Iszlám Állam

A Fülöp-szigeteki elnök, Duterte nem zárta ki, hogy országa egészére kiterjeszti a statáriumot, ha a dzsihadista fenyegetés tovább terjed: meghatalmazás nélküli házkutatásokat, letartóztatásokat is végezhetnek a terrorgyanús személyek ellen. Elemzők szerint a hatékony terrorellenes fellépéshez nemzetközi összefogásra lenne szükség.

Az Iszlám Államhoz (ISIS) köthető Maute nevű terrorcsoporttal már napok óta zajlanak a fegyveres összecsapások a Fülöp-szigeteki Marawiban. A hétvégén 19 civilt öltek meg, az egy hete tartó konfliktusban eddig már 85-en haltak meg – írja a The Guardian.

A Fülöp-szigetek déli részén több iszlamista csoport is tevékenykedik, az egyik a Maute nevű csoport, amelynek központja a főleg muzulmánok által lakott 200 ezer főt számáláló Marawi. A városban utcáról-utcára harcolnak egymással a kormányerők és a terroristák. Az iszlamisták több épületet is elfoglaltak, ahol kitűzték az ISIS-zázlóját, illetve több épületet, többek között egy iskolát, egy katolikus templomot és egy börtönt is felgyújtottak.

A beszámolók szerint a hétvégén egy egyetem közelében három nő és egy gyerek holttestét találták meg.

A női áldozatok is civilek voltak. Az áldozatokat a mentési műveletek alatt találtuk meg. Emberellenes, amit a terroristák műveltek" – mondta Jo-ar Herrera regionális katonai szóvivő. Az AFP fotósa azt mondta, hogy további nyolc holtestet fedeztek fel fel az útmentén, akiket a helyiek azonosítani tudtak. Egyelőre még nem tisztázódott, hogy a civil áldozatok száma pontosan mekkora.

A harcok akkor törtek ki, amikor a Fülöp-szigeteki biztonsági erők megpróbálták letartóztatni múlt hét kedden Isnilon Hapilont, az iszlamista csoport vezetőjét, aki korábban hűséget esküdött az Iszlám Államnak. Hapilon a legkeresettebb terroristák között szerepel az Egyesült Államok listáján, 5 millió dollárt ajánlottak annak, aki segít elkapni.

Az összecsapásokban eddig tizenhárom katona, két rendőr és ötvenegy fegyveres halt mega hivatalos beszámolók szerint. A lakosok nagy része elmenekült a városból: az ország fegyveres erői bombázni kezdték a terroristák feltételezett búvóhelyeit. A hadsereg szombaton bejelentette, hogy a muszlimok szent Ramadán alatt fokozni fogják a terroristák feltételezett búvóhelyeinek bombázását. A hadsereg felderítői szerint mintegy ötven dzsihadista rejtőzhetett el Marawiban.

Veszélyben Dél-Kelet-Ázsia

Elemzők szerint idő kérdése, hogy a dél-kelet ázsiai országban is kihirdessék a kalifátust, ahogy ez már korábban megtörtént Szaúd-Arábiában, vagy Líbiában. Az ISIS előretörését az elmúlt években lehetett érzékelni, amikor több mint 60 csoport tett esküt Abu Bakr al-Bagdadi kalifának, az Iszlám Állam vezetőjének – mondta Rohan Gunaratna a szingapúri székhelyű Centre for Political Violence and Terrorism Research vezetője.

A múlt héten terroristák támadtak Indonéziában is.Három rendőr meghalt, tízen pedig megsérültek, amikor két öngyilkos merénylő felrobbantotta magát egy buszpályaudvar közelében a fővárosban, Jakartában. A helyi rendőrség szerint a támadás mögött valószínűsíthetően az Iszlám Állam emberei voltak. Ugyanekkor Malajziában hat fegyverest – köztük egy állítólagos ISIS fegyvercsempészt – is elfogtak egy terrorizmusellenes akcióban. Tavaly a malajziai fővárosban, Kuala Lumpurban terroristák egy gránátot robbantottak fel egy bárban.

A jakartai alapítású Institute for Policy Analysis of Conflict szerint az ISIS „elmélyítette az együttműködését szélsőséges csoportokkal Délkelet-Ázsiában"

A terrorcselekményekkel szembeni intézkedések továbbra is nemzeti hatáskörben maradnak, az intézet szerint ez nehezíti a terrorizmus elleni hatékony és regionális fellépést.

Duterte Moszkvából hírdette ki a hadiállapotot

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek elnöke és a katonai vezetők is azt mondták, hogy a becslések szerint 260 fegyverese lehet a helyi Maute nevű iszlamista csoportnak. Múlt héten Duterte Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de a rendkívüli események miatt lerövidítette az oroszországi látogatását. A Fülöp-szigeteki vezető közölte az orosz elnökkel, hogy a történtek miatt sürgősen haza kell térnie. Ezért elmaradt találkozója Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnökkel. Duterte a moszkvai látogatása alatt hatvan napra hadiállapotot hirdetett Mindanao szigetén.

Oroszországtól kért fegyvereket, miután az Obama-adminisztráció leállította a Fülöp-szigetekre tartó szállítmányokat. Az amerikai-fülöp-szigeteki kapcsolatok tavaly romlottak meg, miután a dél-kelet ázsiai országban brutálisan leszámoltak sok kábítószer-fogyasztóval. Az orosz elnök nem beszélt arról, hogy adnának fegyvereket a Fülöp-szigeteknek.

„Nem tervezzük, hogy ez a konfliktus hatvan napnál tovább tart, a biztonsági és fegyveres erők szándéka, hogy véget érjen, hogy az emberek élete visszatérhessen abba a kerékvágásba, amelyben a történtek előtt volt" – mondta Edgard Arevalo a Fülöp-szigeteki hadsereg szóvivője.

Duterte nem zárta ki, hogy országa egészére kiterjeszti a statáriumot, ha a dzsihadista fenyegetés tovább terjed, és megjegyezte, hogy gyaníthatóan az ország északi részén, Luzon szigetén is jelen vannak már terroristák. Az elnök azt is mondta, hogy a statárium katonai ellenőrzési pontok felállítását, meghatalmazás nélküli házkutatásokat, letartóztatásokat jelent. Állítja, hogy nem tűri el, hogy rendőrök vagy katonák önkényesen visszaéljenek a kivételes közrendészeti helyzettel.