Az Iszlám Állam digitális kalifátust épít

Az Iszlám állam az internet világában épít magának egy digitális kalifátust, hogy erősítse szervezetét és beférkőzzön Európába.

Az Iszlám Állam terrorszervezettel az interneten is fel kell venni a harcot, mert digitális kalifátust épít – jelezte a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal elnöke, Hans-Gerog Maassen.

Hans-Georg Maasen alkotmányvédelmi hivatal elnöke elmondta, hogy a dzsihadista szervezet az 'IÁ 2.0" mindig és mindenhol jelenlevő virtuális kalifátust épít.

Az Iszlám Állam internetes propagandája tartós veszélyt jelent a nyugati demokráciára nézve. Európa továbbra is az Iszlám Állam célkeresztjében van és azon belül is a konkrét célpontja Németország. Komoly fenyegetést jelent az al-Kaida terrorszervezet is, amely nagyszabású merényletekkel igyekszik ellensúlyozni tekintélyének gyengülését. – mondta Hans-Gerog Maassen.

Németországban a nyilvántartott potenciális terroristák száma 670 és az országban legalább 10 ezren követik a szélsőséges iszlámot.

A terrorizmus elleni harchoz elengedhetetlen a biztonsági szervek mellett a nemzetközi együttműködés, a politika, a tudomány és a társadalom együttes összefogása.

A német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal elnöke szerint változtatni kell az adatvédelmi szabályokon, valamint javítani kell a terrorgyanús személyek és azok kapcsolatairól az információ gyűjtések gyakorlatát.