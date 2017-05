Korrupciós ügye van az izraeli belügyminiszternek

Az izraeli rendőrség korrupciógyanús ügy miatt elrendelte az izraeli belügyminiszter és felesége kihallgatását.

Arije Deri izraeli belügyminiszter és felesége korrupciós ügybe keveredet, emiatt a rendőrség kihallgatja őket és a tizennégy gyanúsítottat is.

A vizsgálatok elsősorban Deri család pénzmozgását és a tulajdonukba került ingatlanok megvásárlásához szükséges fedezet eredetét érintik.

A belügyminiszternek be kellett számolnia a Szafszú faluban felépített villájának pénzügyi hátteréről, a felesége alapítványának pénzmozgásáról, az adományok eredetéről és útjáról. De kérdezték még arról is, hogy mielőtt visszatért a politikába, miért íratta át testvérére az értékes jeruzsálemi ingatlanját. Továbbá a németországi befektetései is gyanút keltettek- szivárgott ki az egyik izraeli médiából.

A kihallgatás napján váratlanul elő került 14 gyanúsított is, akiket velük együtt hallgatnak ki a rendőrségen. A Jediót Ahronót napilap azt állítja, hogy:

egy állami hivatal igazgatója és egy fontos üzletember is a gyanúsítottak között van.

A Deri család elleni vizsgálat már tavaly elkezdődött. Akkor adóbevallási szabálytalanságokat miatt kezdődött a nyomozás.