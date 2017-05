A világ legnépszerűbb játékait tiltották be Üzbegisztánban

A világ legnépszerűbb videojátékainak egy részét betiltották Üzbegisztánban, mert azok „elferdítik az értékeket és veszélyeztetik a stabilitást".

Harmincnégy számítógépes játék érintett a tiltással kapcsolatban. Ezentúl ezeket nem csak nem használni, de behozni és terjeszteni is tilos lesz Üzbegisztánban.

A hatóságok arra hivatkoztak, hogy a játékok nagymértékben erőszakot és pornográfiát tartalmaznak, továbbá fenyegetést jelenthetnek a biztonságra, a társadalmi és a politikai stabilitásra is.

Azért is aggódnak, hogy a játékok megzavarhatják a polgári békét, valamint felboríthatják az etnikumok és a vallások közötti harmóniát is.

A hivatalos indoklás szerint a mostani döntésnek az a célja, hogy a fiatalokat minél távolabb tartsák az „ártalmasnak" ítélt hatásoktól.



A tiltólistára lövöldözős, horror- és erotikus videójátékok kerültek fel. Név szerint : San Andreas (GTA), a Call of Duty: Black Ops, a Silent Hill, a Resident Evil, a Mortal Kombat, valamint a Doom, és az olyan ártatlannak tűnő játékok, mint a híres The Sims sorozat is fennakadt a rostán.