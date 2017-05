Theresa May brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről kezdődő tárgyalások célja nem lehet az, hogy London bármilyen áron megállapodásra jusson az Európai Unióval. A brit kormányfő és Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje egy televíziós műsorban fejtették ki kormányzati terveiket, a jövő héten esedékes előrehozott parlamenti választások utáni időszakra. Theresa May megerősítette többször hangoztatott nézetét, miszerint az esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha az EU-val folytatandó tárgyalásokon nem születik egyezség, továbbá rossz megállapodás lenne például az, ha az EU meg akarná büntetni Nagy-Britanniát a kilépésért. Jeremy Corbyn viszont kijelentette, ha a Munkáspárt kormányra kerül, mindenképp megállapodásra törekedne az EU-val.