Az Egyesült Államok feketelistára tett kilenc vállalatot és kormányzati intézményt és három fizikai személyt, köztük két orosz céget és egy orosz állampolgárt is Észak-Korea nukleáris programjának állítólagos támogatása miatt. A büntetőintézkedések szerint az érintett személyek Egyesült Államokban lévő vagyonát befagyasztják, az ország területére nem utazhatnak be, amerikai állampolgároknak pedig büntetés terhe mellett tilos kereskedelmi kapcsolatba lépni velük. A feketelistára felkerült az 1978-ban született Igor Micsurin, akinek moszkvai székhelyű cége egy észak-koreai kereskedelmi vállalat beszállítója, aminek köze van a hadikommunista rezsim nukleáris és rakétaprogramjához. Az Independent Petroleum orosz cég azért került tiltólistára, mert üzemanyag szállításáról írt alá szerződést Észak-Koreával. A feketelistára került az észak-koreai Kim Szu-Kvang, aki a minisztérium szerint az észak-koreai hírszerzésnek dolgozott az ENSZ egyik európai székhelyű szervezetében, és a kínában élő szintén észak-koreai Ri Szong-Hjok. Az USA pénzügyminisztériuma szankciós listára tett egy cinktermeléssel foglalkozó észak-koreai nagyvállalatot, valamint a Korea Computer Center nevű céget is, amelyről úgy tartják, hogy egy állami fenntartású számítástechnikai kutatási központ, szoftverfejlesztéssel, és programozással termel valutabevételt Phenjan számára. A cégnek irodái vannak Németországban, Kínában, Szíriában, Indiában és a Közel-Keleten. Az Interfax orosz hírügynökség Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettesre hivatkozva azt közölte, hogy oroszország meglepődött és aggódik az orosz cégek és egyik állampolgára ellen elrendelt amerikai büntetőintézkedések miatt, és egyuttal jelezte, hogy Moszkva válaszlépésekre készül.