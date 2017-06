Migránsokkal üzletelő embercsempész-hálózatot számoltak fel

Görögországból Európa más országaiba menekülteket és bevándorlókat szállító embercsempész-hálózatot számoltak fel, tizenkét külföldit őrizetbe vettek - jelentette be szombaton a görög rendőrség.

A hálózat felgöngyölítésére irányuló műveletet a görög hatóságok, az Európai Unió rendőri szerve, az Europol és a brit rendőrség szervezett bűnözés elleni hivatala (NCA) irányította. A hálózat elsősorban a "balkáni útvonalon", azaz a görög-macedón határon át csempészett embereket észak felé- számolt be a részletekről az Athénban kiadott közlemény. 2015-ben migránsok százezrei haladtak át ezen az útvonalon Európa felé az európai határok 2016. márciusi lezárása előtt.A fejenként beszedett pénzt a csempészek a célországok függvényében szabták ki: a legnépszerűbb nyugat-európai országokért, Svájcért, Franciaországért, Németországért, Spanyolországért és Svédországért 4000 és 6000 euró közötti összeget kértek személyenként, Nagy-Britanniáért pedig 6000 és 10 ezer euró közötti "viteldíjat" fizettetek. Kanadába is lehetett utazni 16 ezer euróért (1 euró= 308,26 forint).

A görög rendőrség közleménye szrint az átutazáshoz az athéni nemzetközi repülőtéren, a krétai Iráklio, illetve Leszbosz szigetének repülőterén a csempészek hamis személyi okmányokkal is ellátták a migránsokat.

Az uniós határok lezárása óta mintegy 60 ezer bevándorló és menekült rekedt Görögországban.