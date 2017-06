Trump kritizálta a londoni polgármestert

Twitter csatornáján kritizálta Donald Trump amerikai elnök a londoni polgármestert. Érthetően az nem tetszett neki, hogy Sadiq Khan a londoni merénylet másnapján egy közleményében azt írta, hogy a londoniaknak nincs mitől félniük. A polgármester szerint Trump kiforgatta az ominózus mondatot. Khan mindenesetre nem először mond felháborító dolgokat a terrorról. Mintha bagatellizálni akarná a terrorizmust.

Fel kell hagynunk a politikai korrektséggel és ideje biztonságot teremtenünk a saját állampolgárainknak - írta ki néhány órával ez előtt Donald Trump a Twitteren.

Az amerikai elnök hozzátette, hogy ha nem jön meg a politikai vezetés esze, a jelenlegi helyzetnél is rosszabb lesz minden. Trump a londoni merénylet kapcsán kezdett el posztolni, ez az üzenete pedig vélhetően Sadiq Khan, londoni polgármesternek is szólt, akinek a reggeli részvét és tájékoztató közleményébe becsúszott egy zavaros félmondat is.

Khan szerint ugyanis hiába a történtek, a londoniaknak semmi okuk a pánikra.

Trump érthetően lecsapott a kiszólásra, egy újabb posztban a következőképpen reagált, már kifejezetten a londoni polgármestert megszólítva:

Vagyis, hogy "a 7 halott és a 48 sebesült ellenére Khan szerint nincs ok a félelemre".

A londoni politikus viszontválaszára nem kellett sokáig várni, azt mondta, hogy nincs ideje ilyesmivel foglalkozni, de szerinte Donald Trump kiforgatta a szavait. "Szándékosan kiragadta a szövegkörnyezetből, ez egy figyelmeztetés volt a londoniak, hogy ne ijedjenek meg a fegyveres rendőrök láttán" - vagyis, így próbálta megmagyarázni megmagyarázhatatlanul rossz mondatát.

Volt már ilyen

Sadiq Khan arról is ismert, hogy ő az első muszlim vallású politikus, akit egy nagy európai fővárosnak a polgármesterévé választották. Nem először mond furcsa mondatokat a terror témájában, tavaly szeptemberben, a New York-i bombatámadás után egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy a terrortámadások részei a nagyvárosi életnek.

Akkori finoman fogalmazva is buta mondatáért ugyancsak sokan kritizálták.