Egy 41 éves afgán férfi a gyilkos, a rendőrök később agyonlőtték.

Az AFP is közzétette a hírt, hogy Németország délkeleti részén, egy migránstáborban tegnap egy 41 éves afgán férfi halálra szúrt egy 5 éves kisfiút. Az biztos, hogy egy bajor migránstáborról van szó (Arnschwang), de az nem derült ki egyelőre, hogy milyen nemzetiségű a megölt kisfiú.

Ami biztos: a gyilkos először megszúrta a kisfiú anyját is, tombolni, üvöltözni kezdett, majd agyonszúrta a kisfiút. A gyilkosságot látta egy 6 éves kisfiú is, ő a borzalmas gyilkosságtól elájult, a mentők kórházba vitték. Változatlanul sokkos állapotban van. Egyébként kórházba vittek egy rendőrt is, aki szintén rosszul lett.

A német rendőrök hamar megérkeztek a táborba, a gyilkos afgán férfi őket is fenyegetni kezdte, ezért agyonlőtték. Egyelőre nem tudják, hogy miért támadta meg az anyát és a kisfiát a migráns. Akik a közelben voltak, annyit mondtak, hogy az afgán dührohamot kapott.