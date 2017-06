Pofátlan, aljas hasznot húzott az Uber a londoni terrortámadásból

Szombat késő este, mint ahogy az Origo is sok cikkében megírta, kegyetlen terrortámadás volt Londonban. 7 ember meghalt, 48-an megsérültek, közülük több ember még mindig életveszélyben van. A Daily Mail írta meg először, később a francia újságok is felháborodottan foglalkoztak azzal, hogy volt egy cég, amely pofátlanul jól járt a terrortámadásokkal: az Uber.

A terrortámadás után több ezren menekültek ugyanis Londonban. A metrót lezárták, tehát még nehezebb volt a közlekedés. Taxit lehetetlen volt találni – egyébként ez nagyon fontos: a londoni taxik azonnal ingyen szállították az embereket! -, ezért sokan Ubert hívtak.

Megdöbbenve látták, hogy a hagyományos szombati esti árhoz képest a többszörösét kéri a vállalat, az applikáció ezt jelezte. Az Uber azzal védekezett később, hogy algoritmus határozza meg az árat, lényegében a kereslet-kínálat (ez önmagában igaz) -, de

természetesen az algoritmusba a vállalat be tud avatkozni. Mint ahogy a közösségi oldalakon kialakult botrány után be is avatkozott. Sokan arról írtak, hogy ez gyalázatos lopás volt, az uberesek szó szerint meglopták az embereket.

A Le Point francia hetilap felidézi, hogy három évvel ezelőtt Sydney-ben volt túszejtés, a pánikban sokan hívtak Ubert, akkor is gátlástalanul magas árakkal dolgoztak, végül olyan nagy lett a felháborodás, hogy visszafizették a bajba jutott embereknek az így kicsalt pénzt. Feltehetően Londonban is ez lesz.