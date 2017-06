Stanislaw Karczewski lengyel szenátusi elnök a Visegrádi Négyek(V4) lezáruló lengyel elnöki időszakát értékelve úgy fofgalmazott: a visegrádi együttműködésnek, a nemzeti parlamentek közötti intenzív kapcsolatoknak köszönhetően erőteljesebbé vált térségünk hangja Európában.

Stanislaw Karczewski az MTI-nek és a Kossuth Rádiónak nyilatkozva a visegrádi csoportban (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - V4) júniusban lezáruló lengyel soros elnökség idején folytatott parlamentközi együttműködés eredményeit foglalta össze.

A júliusban kezdődő magyar elnökségre utalva úgy értékelte: Varsó jó kézbe adja tovább a stafétabotot. Hozzátette: Tudatában vagyunk annak, hogy a visegrádi együttműködésben mennyire elkötelezett és érdekelt Kövér László házelnök Karczewski elnök a lengyel-magyar parlamenti együttműködés kapcsán elmondta, hogy az példásan alakul. Hansúlyozta, ez azért is fontos, hogy Európában és az Európai Unióban egységes, erőteljes hangon tudjunk beszélni. A V4-et a jószomszédi együttműködés, a kormányközi véleménycsere nagyon fontos fórumának nevezte. Kitért a közös biztonságra is, amely a regionális szinten folytatott párbeszéd révén is erősödik.

A parlamentek közötti együttműködésről szólva kiemelte: a nemzeti parlamentek óriási és növekvő szerepét a nemzetközi színtéren. Fontosnak nevezte a képviselők általános választásokon szerzett erős mandátumát, ami felhatalmazást jelent, hogy döntéseket hozzanak a nemzet nevében, így a nemzeti parlamenteknek egyre nagyobb hozzászólási lehetőségük kell, hogy legyen az egységes Európában. Úgy vélte: a V4 egyre jobban alakuló együttműködéséhez éppen az járul hozzá, hogy nagy hangsúlyt kap a parlamentek közötti együttműködés. Ez olyan terület, amely nem oldja meg ugyan a politikai problémákat, de jó légkört teremt a megoldáshoz - fejtette ki a lengyel sznátus elnöke, hozzátéve, hogy meggyőződése szerint ez a tendencia folytatódni fog a magyar elnökség alatt.