Egyszerre hárman késeltek egy fiatal nőt - szemtanúk a londoni terrorról

A London Bridge-en és a Borough Marketben történt terrortámadás szemtanúi rettenetes félelemről, pánikról számoltak be a The Guardiannek és a BBC-nek. Forgalmas szombat este volt – sokan vacsoráztak, vagy csak betértek egy italra, de többen a Bajnokok Ligája döntőjét nézték a bárokban – és nagyon sok turista volt a környéken, mint mindennap, hiszen a London Bridge és a Borough Market a turisták kedvelt látogatóhelye. Nagyon sok szemtanú nyilatkozott – szinte a támadás első pillanatától az utolsóig elmondták, hogy mit láttak.

Már halott lennék, ha utolértek volna

Egy Mark nevű férfi azt nyilatkozta, hogy éppen fényképeket készített a London Bridge-n, amikor azt látta, hogy egy teherautó, egy furgon gyalogosokat üt el. Azt is látta, hogy éppen egy 20-30 fős csoportba hajt bele a kocsi.

Látott egy testet, ami 5-6 méterre repült a levegőben.

„Abban a pillanatban csak az jutott az eszembe, hogy hová és merre menekülhetek – melyik irányba fussak?"- mondta a férfi.

Ben a Borough metróállomásnál volt, és azt mondta a BBC-nek, hogy egy férfit látott egy hatalmas késsel – körülbelül 30 centis volt a pengéje. „Láttam, ahogy azzal hatalmas késsel háromszor megszúr egy embert – a gyilkos meglehetősen nyugodt volt." A Borough Marketnél volt Gerard, egy másik szemtanú. Amikor a három támadó beszaladt a pubba, nagyon félt, látta, ahogy egy nőt azonnal megkéseltek. Találtam valamit – talán egy széket. Nem emlékszem pontosan, mert pillanatok alatt történt minden, és mindenki félt. A tárgyat a támadók felé dobtam. Egyiküet el is találtam. Ekkor mindhárman elkezdtek felém futni. Felugrottam, és elfutottam. Sokáig futottam, nem is néztem hátra. Mire feleszméltem, sehol nem voltak a támadók. Biztos, hogy megöltek volna, biztosan már halott lennék, ha utolérnek. Alex a Mudlark pubban volt, közel a Southwark katedrálishoz:

„Egy húsz év körüli nő lépett be a kocsmába. A nyakából és a szájából ömlött a vér. Azt hiszem,elvágták a torkát. Az emberek azonnal segítettek neki. A kocsmát utána rögtön be is zárták."

Bethany Atkin, a Guardian munkatársa azt nyilatkozta, hogy a napernyők alatt ültek egy Boro Bistro nevű helyen, amikor hirtelen törmelék zúdult az ernyőkre. Akkor ment neki a furgon a hídon lévő embereknek. "Felálltunk, mindenki felállt és mozgolódni kezdett, ekkor láttam egy vérző embert, de nem tudtam, hogyan sérült meg. Beszaladtunk az étterembe, és próbáltunk találni egy biztonságos helyet, de nem sikerült. 20 méterre a hídtól láttam egy fekvő, vérző nőt."

Atkin ekkor rohant a London Bridge kórházba, hogy menedéket keressen, de közben látott egy férfit ordítozni – mindenki síkított és a menekült az ordítozó férfi közeléből.

Will Heaven, a Spectator újságírója éppen a London Bridge-n haladt át egy uber utasaként. A Sky News-nak nyilatkozott. Azt mondta, hogy körülbelül este tíz óra tíz perc volt. „Egyszer csak azt láttam, hogy a hídon fekszik valaki a járdán, körülötte tömeg. Haladtunk tovább, és láttam egy másik embert is földön – ekkor esett le, hogy valami nagyon komoly dolog történt. A forgalom ekkorra már megállt, és az uber vezetője is azt modnta, hogy itt valami nagy baj van. Szirénázó autók érkeztek. Egy fekete autó sofőrje azt kiabálta, hogy terrortámadás történt. Egy másik autóban ülő férfi azt mondta: késsel támadtak a terroristák az emberekre."

Palackokat, székeket dobáltak a támadók felé

Egy névtelenül nyilatkozó 25 éves férfi a Guardiannak azt mondta, a hídon hajtott át, amikor egy eszméletlen férfit és terhes nőt látott az úton. "Azt hittük, baleset, de amikor közelebb értünk, sok vért és testeket láttunk. Ott volt jobbra a terhes nő, balra egy férfi, akit épp újraélesztettek, és elkezdett lélegezni. Nem tudjuk, a nő túlélte-e. Kiszálltunk az autóból, mindenki sikoltozott. Aztán megérkeztek a mentők."

Egy 54 éves férfi, Jeff Whitsey azt mondta, hogy látott egy nőt, akinek a nyakát vágták meg. Nagyon mély volt a seb, és vér volt mindenütt. „Súlyos volt a sérülés. Szörnyű volt, borzalmas."

Gerard Vowls is a BL-döntőt nézte egy Borough-i pubban, és

látta, hogy egy nőt 10-15-ször megszúr három ember.

Kiabált, hogy segítség, segítség, és én semmit nem tudtam tenni. Nem tudom, él-e még az a lány. Másfél órán át sétáltam sírva. Nem tudom, mit csináljak. Vowls azt mondta, székekkel, üvegekkel és palackokkal dobálta a támadókat, hogy álljanak le. "Jöttek, és engem is próbáltak megszúrni. Mindenkit szurkáltak."

Egy férfi egy késsel két embert megölt

Egy férfi azt látta, hogy a Brindisa étterem közelében egy autóból kiugrott egy ember, a kezében 30 centis kés volt, és elkezdte szúrkálni az embereket. „Szó szerint, rugdosta, akit ért, és szurkálta őket. Tombolt." Egy nő sokkot kapott, csak állt, és bámulta a támadókat. Mozdulni sem tudott. Ekkor odaléptek hozzá, és őt is szúrkálni kezdték." – mondta egy másik szemtanú.

Az emberek próbáltak egymásnak segíteni, amennyire tudtak. Owen Evans 39 éves férfi is egy pubban volt a barátaival. "30 ember berohant, és próbáltak a pincébe meg a szekrénybe menekülni. Aztán lövések dördültek kint. Nem tűntek valódinak, mintha gyerekek tűzijátékoznának. Szirénák fényeit láttuk, és mindenki bebújt az asztal alá. 10 percet vártunk, közben néhány percenként lövések dördültek. Valakit a pub előtt meglőttek. Valakik mentőket hívtak, azt ordítva, hogy "kib.szottul elvérzik, orvos kell". "A pub személyzete úgy döntött, bezárják az ajtókat. Szerintem nagyon jól döntöttek."

Az El Pastor tapas étterembe is bement egy terrorista egy hatalmas késsel.

Azonnal megszúrt egy nőt a szemtanúk szerint.

Talán egy pincérnő volt. Az emberek palackokat, székeket dobáltak a terrorista felé.

Többen láttak egymásik férfit, aki az éttermen kívül késelt. „Két embert szúrt le. Mi pedig kiabáltunk, hogy „Hagyja abba! Fejezze be!'" Az emberek pedig székeket dobáltak a támadó felé. Jamie szintén nyilatkozott, és azt mondta, hogy éppen az egyik étteremben volt. Amikor kitört a pánik, és hatalmas robbanásokat hallottak, bebújtak az asztal alá. „Az emberek ezután bejöttek az étterembe. Mi próbáltunk biztonságosabb helyet keresni, és a konyhába futottunk. Ott is volt már rengeteg ember. Egyikük nagyon vérzett. Őt is leszúrták a terroristák. Csak azt láttam, hogy iszonyatosan vérzik."

A BBC-nek nyilatkozott egy férfi és egy nő, akik a Borough Market felett laknak. Azt mondták: tömegpánik alakult ki, és minden vér borított. „Éppen valami filmet néztünk, tíz óra múlt néhány perccel talán. Az ablakok nyitva voltak. Egyszer csak hallottuk, hogy az utcán halatmas a felbolydulás, az emberek futnak, sikítoznak. Lenéztem az ablakból az utcára, és láttam, hogy tömegpánik alakult ki. Ekkor döbbentem rá, hogy valami nagyon komoly dolog történt. Jött egy mentőautó. A pubból kiszalatd egy negyvenes férfi, csupa vér volt, és kopogtatott a mentő ablakán. Nem vagyok abban biztos, de mintha robbanást is hallottam volna."

Egy Tyson nevű férfi a London Bridge-n járt közvetlenül a terrortámadás után. „Láttam egy embert, aki az úton feküdt. Egy másikat is, akit leszúrtak. Azt hiszem, láttam a gyilkost is, aki szúrt. Szeritnem ott többen meghaltak. Szörnyű volt."Egy másik szemtanú, Robbie egy taxiban ült a London Bridge-n. „Láttam, hogy egy 20-30 fős csoport sétál a hídon, és öt másodperccel később egy nagy furgon legalább 80-nal jött a járdán."

„Két vagy három ember kiugrott a kocsiból. Először azt hittem, hogy közlekedési baleset történt, és csak azért ugrottak ki a kocsiból ezek az emberek, hogy lássák, megsérült-e valaki. De nagyon agresszívnek tűntek. Aztán valaki kiabálni kezdett: kés van a kezében! , és az emberek funi kezdtek. A támadó pedig szúrt. Akit csak ért.