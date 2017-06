Törvényesíthetik a melegházasságot Máltán

Joseph Muscat az újraválasztott máltai miniszterelnök letette hivatali esküjét és azt ígérte, hogy heteken belül törvényjavaslatot terjeszt elő az azonos melegházasság törvényesítéséről.

Málta Európa egyik legkonzervatíbb országának számít. 2011-ig a válás sem volt törvényes a szigetországban és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye is csak 2014-ben jött létre a máltai családjogban. Mindennek ellenére most bekövetkezhet az is hogy a az azonos neműek törvényesen házadoshatnak majd.

Muscat egyébként előrehozott választásokat kezdeményezett közvetlenül azután, hogy kiderül családja érintett a Panama-iratok nyilvánosságra kerülésével kirobbant offshore-botrányban. A kormányfő azt állítja, hogy semmilyen bűncselekmény nem történt. Muscat 2013-as választási győzelméhez hasonlóan a szavazatk 55 százalékával győzött a választásokon.