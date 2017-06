Az egyik londoni terrorista a metrónál dolgozott

A rendőrség és a brit elhárítás is tudott Khuram Shazad Butt utolsó üzenetéről. „A nehézség bizony könnyebbséggel jár" – idézte a Koránból, a hatóságok szerint viszont mivel nem megtervezett támadásról volt szó, ezért az üzenetet nem tekintik fontosnak - írta a Daily Mail.

Egyre több információ derül ki a szombati londoni terrortámadás elkövetőiről. A marokkói születésű Rachid Redouane –ról annyit tudni, volt egy brit felesége és egy 18 hónapos lánya, de a nő elhagyta a férfit, amikor szélsőséges iszlám nézeteit a gyereknevelésbe is be akarta emelni. Állítólag nem engedte a kicsinek, hogy tévét nézzen, nehogy a nyugati propaganda megfertőzze, és meleg legyen. Egyéb kívánságai is voltak még az apának, nem nézte jó szemmel például, hogy a lánya sertést eszik, és azt sem, hogy szeret táncolni. Redouane azt szerette volna, ha lánya muzulmánként nő fel, de a gyerek anyja nem engedett a nyomásnak.

Az egyik merénylő a londoni metrónál is dolgozott

Társa, Khuram Shazad Butt május 10-én posztolt WhatsApp-profiljára. A Koránból, Allahtól idézett: "A nehézség bizony könnyebbséggel jár". Utolsó üzenetét három nappal a támadás előtt írta. A profilképét is megváltoztatta, szintén a Koránból vett sorokra: "Beszélni az igazságosságról, kedvesen beszélni, udvariasan beszélni, tisztességesen beszélni, gyengéden beszélni, kedvesen beszélni, nem hiába beszélni" – hivatkozott a lap a Mirror című újságra.

A pakisztáni születésű, 27 éves Butt talán még társánál is szélsőségesebb nézeteket vallott. Sosem beszélt nőkhöz, és egy mecset ellen is tiltakozott, mert szerinte iszlámellenes volt. Butt a brit rendőrség és elhárítás előtt is ismert volt. Focirajongó volt, ezért viselt Arsenal-pólót. Londonban dolgozott az egyik KFC-étteremben, korábban viszont a londoni metrónál kapott állást, pedig már akkor is szerepelt propagandavideókban.

Vizsgálják a kapcsolataikat

A rendőrség máig nem nevezte meg a harmadik merénylőt. Egyelőre azt vizsgálják, a terroristák kikkel álltak kapcsolatban, illetve volt-e segítségük.

A három merénylő szombaton késő este a London híd járdájára felhajtva gyalogosokat gázolt el, majd a közeli piac, a Borough Market környékén sok embert megkéselt. A támadásban heten meghaltak, 48-an megsérültek.

A kiérkező fegyveres rendőri egység mindhármukataz első bejelentéstől számított nyolc percen belül agyonlőtte.