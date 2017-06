Magyar kreativítást és formatervezést bemutató kiállítást nyitottak meg Pozsonyban. A Shaping Hungary-Design in the 21st Century című utazó kiállítás néhány tucat különböző léptékű alkotáson keresztül mutatja be a mai magyar fiatal formatervezők, feltalálók és mérnökök ötleteit, alkotásait. A kiállítást Hammerstein Judit külföldi magyar intézetekért és nemzetközi oktatási kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, aki hangsúlyozta, a magyar kreativításnak, leleményességnek, technológiai innovációnak nagy hagyományai vannak egészen a 19.századig visszanyúlóan. A mostani tárlat a kortárs magyar dizájnt mutatja meg úgy, hogy közben viszonyul a magyar formatervezés hagyományaihoz. A kiállítás, amely június 11-ig lesz megtekinthető a pozsonyi Erdődy-palotában lévő Zoya-galériában, a pozsonyi Magyar Kulturális Hét programsorozatának része.