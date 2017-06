A francia kormány hat nagy szociális reformot tervez beindítani a következő másfél évben a munkanélküliség csökkentésére. Emmanuel Macron államfő a munkajogot szeretné mielőbb rugalmasabbá tenni, mégpedig rendeleti úton. A parlament nem fogja megvitatni a tervezett intézkedéseket, de a rendeleti eljárásra felhatalmazást ad a kormánynak, amely arról folyamatosan konzultál a képviselőkkel. Az előző államfő Francois Hollande kormányzata is elfogadott már egy reformot a munkajog rugalmasabbá tételéről, amelyet hat hónapon át sztrájkok és gyakran zavargásokba torkolló utcai tüntetések kísértek. A tartós és tömeges munkanélküliség évek óta Franciaország egyik legfőbb gondja, és bár az elmúlt hónapok javuló tendenciát mutatnak, a ráta továbbra is 9,6 százalékos az aktív lakosság körében. A reformprogrammal párhuzamosan egy részletes egyeztetési menetrendet is közzétett a kormány, amelyet két lépcsőben valósítanak meg. Június 9. és július 21. között mintegy ötven találkozót hírdettek meg a szociális partnerekkel, a nyári szabadságot követően, pedig augusztus végén, szeptember elején újabb egyeztetési sorozatot rendeznek. A szoros menetrend elsősorban annak köszönhető, hogy a munkáltatói szervezetek gyors reformokat várnak el az új kormányzattól. Az egyeztetések három nagy témát érintenek: az első a vállalatokon belül a dolgozókat képviselő szervezetek meghatározása, és ezen a témakörön belül vitáznak a felek a cégeken belüli népszavazások kérdéséről. A másik nagy téma az ágazatok és a cégek közötti új szerepkörök meghatározása a vállalati egyeztetésekhez, a harmadik pedig a munkaerőpiac és a végkielégítések felső határának szabályozása. A munkajogi reformot követően szeptembertől a munkanélküliek és a fiatalok számára szakmai átképzések reformját tervezi a kormány, majd 2018 januártól csökkenteni kívánja a munkavállalók járulékait, 2018 nyarán pedig a munkanélküli segélyezési rendszer reformja következik, amelynek értelmében a jövőben az egyéni vállalkozóknak is járni fog segély, végül pedig a nyugdíjrendszer átalakítását hajtja végre a kormányzat.