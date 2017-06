Támadással fenyegette meg a szíriai kormányerők oldalán a szíriai konfliktusban harcoló libanoni Hezbollah síita szervezet az Egyesült Államok Szíriában található állásait, ha az átlépi a biztonsági övezetet és bármilyen "vörös vonalat", figyelmeztetett a terrorszervezet, amely a szíriai konfliktus kezdete óta támogatja az Aszad vezette Szíriát. A szíriai kormány szoros szövetségesének számító Hezbollah azután fenyegetőzött az amerikai állások támadásával, hogy kedden az amerikai vezetésű szíriai koalíciós erők kormánybarát csapatokra mértek csapást a szíriai-iraki határátkelőnél fekvő Al-Tanaf közelében. Az Egyesült Államok középső parancsnoksága kedden közleményben jelentette be a támadást, melyben közölte, hogy koalíciós erők megsemmisítő csapást mértek a célba vett szíriai kormánybarát csapatokra. az eset kapcsán a Hezbollahhoz közeli al-manar televíziós csatorna, egy olyan videófelvételt közölt, amelyen egy iráni drón látható, amint egy amerikai katonát követ titokban az ország keleti felében. A felvétel a szervezet szerint bizonyíték arra, hogy a szíriai kormánybarát csapatok kedvük szerint támadhatják meg a gyanútlan amerikai egységeket. A síita nagyhatalomnak számító Irán kulcsfontosságú támogatója a libanoni síita szervezetnek, és a szíriai kormánynak is, valamint maga is érintett a szíriai polgárháborúban.

