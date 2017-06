Jordánia alacsonyabb szintre helyezte diplomáciai kapcsolatait Katarral. A Hásimita királyság visszavonta a dohai székhelyű al-Dzsazíra hírtelevízió működési engedélyét is, a tévé helyi irodáját bezárták. Momani jordániai kormányszóvivő nyilatkozata szerint az ammáni vezetés azért döntött a diplomáciai kapcsolatok alacsonyabb szintre helyezéséről, hogy hozzájáruljon a térség stabilitásának biztosításához, az arab államok politikájának egyeztetéséhez és azokhoz az erőfeszítésekhez, amelynek célja, hogy véget vessenek a térség válságainak. Hétfő reggel óta nyolc ország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Líbia, Jemen, Mauritius és a Maldív-szigetek jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral. Arra hivatkoztak, hogy Doha terroristákat támogat, és beleavatkozik a belügyeikbe. Közülük több állam további intézkedésként megszakította a tengeri és légi közlekedést is Katarral, és kiutasították az Arab-öböl nyugati felén fekvő állam diplomatáit és állampolgárait.