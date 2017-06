Rendkívül szigorú biztonsági intézkedéseket rendeltek el a csalások elkerülésére az egyetemi felvételik során Kínában. Az oktatási tárca szerint az idén 3,72 millió diák kezdheti meg tanulmányait az ország felsőoktatási intézményeiben. A helyi hatóságok a központi intézkedéseket tovább szigorították a csalások elkerülése, mivel az elmúlt években sok kárt okoztak a felvételi vizsgarendszernek a nagyon kifinomult csalási módszerek. Ezek miatt egész Kína területén bűntettnek nyilvánították a csalást az egyetemi felvételiken, akár három-hét év börtönnel is büntethetik a központi egyetemi felvételiken a csalókat és az őket segítőket. Honan tartományban 16 embert őrizetbe vettek vizsgacsalással kapcsolatos üzelmeik miatt, telefonjaikat, laptopjaikat pedig elkobozták. Santung tartományban elrendelték, hogy a felvételi időszakban az egyetemisták nem hiányozhatnak az órákról, nehogy beüljenek a felvételizők helyére. Pekingben rendőri felügyelettel szállították a város vizsgahelyeire az írásbeli feladatokat, amelyeket GPS navigációs rendszerrel és térfigyelő kamerákkal is megfigyeltek. A vizsgák közül három kötelező a kínai nyelv és irodalom, a matematika és az angol nyelv. A matematika felvételi vizsgát egy robot is megírta. Az AI-MATHS nevű robot, amelyben 11 szerver van a matekvizsga két változatát is teljesítette. A robot 22 perc alatt lett kész a pekingi matekkal 150 pontból 105-öt ért el. A teszt egy másik változatánál 100 pont lett az eredménye. A diáloknak két órába telik, hogy befejezzék a matektesztet. A nesterséges inteligenciát kifejlesztő csentui vállalat vezérigazgatója reméli, hogy a robot jövőre javítani fog az eredményén és 130 pont fölött fog teljesíteni. Februárban a robot még csak 93 pontot ért el egy matekteszt megoldásakor, ami alig magasabb, mint a 90 pontos minimumkövetelmény.