Nagy-Britanniában évek óta szerveződnek az iszlamisták

Nagy-Britanniában csak idén három terrortámadás történt. Ezekben összesen 35-en haltak meg. Talán a Manchesterben, egy koncerten végrehajtott merénylet sokkolta a leginkább a briteket. Ott ugyanis gyerekek is meghaltak és megsérültek. Szakértők szerint több száz szélsőséges iszlamista élhet az országban, az interneten és az utcákon pedig folyamatosan toborozzák az utánpótlást.

A London Bridge-nél elkövetett terrorakcióban a legfrissebb beszámolók szerint nyolcan haltak meg. Egy eddig eltűntként nyilvántartott francia állampolgár holttestét a Temzében találták meg, a sérültek száma 40. Mint megírtuk, előbb autóval gázoltak el több embert a terroristák a hídon, majd késekkel támadtak ártatlan emberekre az utcán és több szórakozóhelyen. Kegyetlenül megkéseltek mindenkit, aki az útjukba került.

Szakértők szerint több száz szélsőséges iszlamista élhet Nagy-Britanniában, közülük többen arra is készek lennének, hogy merényleteket hajtsanak végre. Theresa May, brit miniszterelnök pedig arra figyelmeztetett, hogy folyamatos az iszlamisták utánpótlása. Szerinte az interneten ezt könnyen meg is tehetik, de ez nem maradhat így tovább. A miniszterelnök azt mondta, hogy:„nem tehetünk úgy, mintha a dolgok úgy mehetnének tovább, mint eddig. (...) Túlságosan nagy volt a tolerancia a szélsőségesekkel szemben."

Nagy-Britanniába az elmúlt öt évben Szíriából és Irakból is érkeztek vissza olyan szélsőségesek, akik az Iszlám Állam szolgálatában álltak. Így becslések szerint közel 800 iszlám szélsőséges lehet a szigetországban. Köztük olyanok, akik bármikor készek egy terrortámadásra. Ők jellemzően a közösségi médiában is tartják egymással a kapcsolatot és toboroznak újabb követőket, ezeknek eddig egyre több nyoma is van – írja a BBC.

Terrorista propaganda az interneten

Kharum Butt, az egyik londoni merénylő egykori barátja például azt mondta, hogy a terrorista az interneten ismerkedett meg a szélsőséges iszlámmal, majd lett követője Ahmad Musa Jibril hitszónoknak. Jibril egy palesztin-amerikai származású radikális imám, az Egyesült Államokban él.

A hitszónok rendszeresen megosztja nézeteit az iszlámról, a közösségi médiában többszázezer követője van, de nyíltan még nem szólított fel erőszakra, vagy nem toborzott harcosokat a szíriai háborúba.

A hitszónok ehelyett az ideológiai vezető szerepét vállalta magára, érzelmileg próbálja manipulálni a követőit és felszólalásaiban állandóan kiáll a fegyveres harcok mellett.

A The Sun is megszólaltatta az egykori barátot, továbbá a lap idézte a Channel 4 által készített The Jihadis Next Door című dokumentumfilmet, amelyben többek között a londoni Regent's Parkban összegyűlt muszlim szélsőségeseket mutatták be. A felvételen az is látszik, hogy szélsőségesek előveszik az Iszlám Állam zászlaját, de feltűnik maga Kharum Butt is.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a radikalizálódás ritkán történik csak az interneten, ennél jóval összetettebb folyamatról van szó.

A Youtube-on Jibrilnek több felvétele is kering, azonban nem ő volt az egyedüli szélsőséges hitszónok, aki videókat osztott meg. Anjem Choudary szintén saját Youtube-csatornán terjesztette a radikalizmust, őt tavaly elitélték, mert

hűséget esküdött az Iszlám Államnak, és másokat is erre buzdított.

Anjem Choudary már a 90-es években részt vett egy azóta betiltott szélsőséges szervezet, az al-Muhajiroun alapításában. Évtizedekig szónokolt arról, hogy a saríán alapuló törvénykezést kellene bevezetni egész Nagy-Britanniában, és kapcsolatban állt több olyan iszlamistával, akik terrorcselekményeket követtek el.

Szélsőségek ellen

Mohammed Shafiq, a Ramadhan Foundation vezetője még a merényletek előtt a College Green nevű londoni parkba invitálta Choudary-t és támogatóit. A megjelentek között ott volt maga Butt is – írja az Independent.

Elmentem, hogy hitszónokkal szembe kerüljek, de Butt elkiáltotta magát, hogy »murtad «, azaz hitehagyott muszlim" – meséli a szervezet vezetője.

A találkozó okát az adta, hogy a hitszónok már korábban is a média kereszttüzébe került, sőt a támogatói között voltak azok a nigériai származású brit muszlimok is, akik a hadseregben szolgált 25 éves Lee Rigbyt meggyilkolták.A két támadó 2014-ben a férfit a laktanyája közelében, autóval elütötték, majd késekkel, húsvágó bárdokkal összekaszabolták és megpróbálták az utcán lefejezni.

A szélsőségeket elutasító muszlim szervezet vezetője azt mondta, hogy a hitszónok a londoni merénylet egyik elkövetőjével együtt érkezett a találkozóra, de akkor még nem tulajdonított jelentőséget a fiatalembernek. Shafiq azonban a tavaly készült dokumentumfilmben már felismerte a férfit, a felvételen Choudary egykori helyettese, Mohammed Shamsuddin is feltünik. Shafiq azt mondta, hogy miután Choudary börtönbe került, a követői számos provokatív tüntetést szerveztek, és újra előretört az iszlám jog szerinti törvénykezésnek, a saríának a propagálása.

„Ők mind ugyanahhoz a klikkhez tartoznak" – mondta Mohammed Shafiq. „Részei voltak az al-Muhajiroun szélsőséges csoportnak és amikor betiltották őket, létrehoztak újabb csoportokat, különböző nevek alatt, a terrorizmust dicsőitve" – tette hozzá.

Szerdán mintegy 200 vallási vezető, köztük imámok és papok imádkoztak közösen, piros rózsával a kezükben a múlt szombaton elkövetett londoni merénylet áldozataiért – írja a The Guardian. „Az ISIS veszíteni, a szeretet győzni fog" és „Nem a mi nevünkben" feliratú transzparenseket tartottak fel a spontán megemlékezésen. Azok, akik elkövették a terrorcselekményeket bűnözők voltak és nem mártírok" – mondta a helyszínen az egyik sejk.

Nikita Malik, a Henry Jackson Society főmunkatársa szerint Butt társainak a háttere még nem ismert, de egyértelmű, hogy sok ISIS szimpatizáns vesz részt a szíriai konfliktusban is. Malik szerint a radikalizálódás „társadalmi jelenség", annak ellenére, hogy az online propaganda „termékeny táptalaja" a gyűlöletet szításának, amiben élen járnak a prédikátorok gyűlöletbeszédei is. „A hatóságok azonban kezdik felismerni, hogy a probléma sokkal nagyobb annál, hogy 3000 embert potenciálisan terroristának tartanak (...) több emberről beszélhetünk, akik már fordulóponthoz érkeztek" – tette hozzá.

Mindenesetre Nagy-Britanniában radikális törvénymódosításokat terveznek annak érdekében, hogy megakadályozzák a további terrortámadásokat. Theresa May kormányfő szerint ha kell, a személyiségi jogokat is korlátozzák a siker érdekében.