Pilóta nélküli repülőgépek terveit dédelgetik a Boeingnél. Terveik szerint már jövőre ki is akarják próbálni az új technológia bizonyos elemeit. Mike Sinnett a repülőgépgyár termékfejlesztéséért felelős alelnöke elmondta, hogy a drónok világában egyértelműen megvan a pilóta nélküli repülés technológiájának alapja, sugárhajtású repülőgépek képesek felszállni, haladni és landolni a fedélzeti számítógép irányításával, és egy szokványos repülőgépen háromról kettőre csökkent a pilóták száma az évek során. Az alelnök aki maga is pilóta, már idén nyáron tesztelni tervezi a technológiát egy szimulált pilótafülkében, jövőre pedig egy olyan mesterséges inteligenciát akar kipróbálni repülés közben, amely a pilótához hasonlóan tuid meghozni bizonyos döntéseket. Az önműködő repülőgépeknek is meg kell felelniük a legszigorúbb repülésbiztonsági előírásoknak, de Sinnet elismerte, halvány gőze sincs arról, hogyan lehet majd meggyőzni a működési engedélyt kiadó légügyi hatóságokat a pilóta nélküli repülőgépek tökéletes biztonságáról.