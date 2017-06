Exit poll: konzervatív győzelem a brit választáson

Az exit poll szerint a konzervatívok nyerték a brit választást. A BBC, a Sky News és az ITV közös felmérése szerint 314 képviselője lesz Theresa May pártjának, 266 a Munkáspártnak. Az abszolút többséghez 326 hely kell, amennyiben mindenki részt vesz a parlament munkájában. Az előzetes közvéleménykutatások elsöprő többsége sima konzervatív győzelmet jósolt, Theresa May pártja ezek alapján még növelheti is képviselői számát. Nagy-Britanniában nincs listás szavazás, a választás 650 egyéni választókerületben zajlik, ahol az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az első eredmények éjfélkor várhatók, végeredmény viszont csak kora reggel. A választási kampányt a brexit és a két terrortámadás uralta.

Exit poll

Az első exit poll szerint a konzervatívok 314 képviselői helyet szerezhetnek, a Munkáspárt 266-ot, a Skót Nemzeti Párt 34-et, a Liberális Demokraták 14-et. A toryknak eddig 330 helye volt. Ugyanakkor a közvéleménykutatások általában felülmérik a Munkáspártot. 2015-ben az első exit pollok nagyjából ennyi képviselőt jósoltak a konzervatívoknak, aztán mégis megszerezték az abszolút többséget.

Előzmények

Nagy-Britanniában utoljára 2015 májusában volt választás, akkor a várakozásoknál sokkal simábban nyertek a még David Cameron vezette konzervatívok. 330 képviselői hellyel az abszolút többséget is megszerezték. A következő választásra 2020-ban került volna sor, az előrehozott voksolást Theresa May kormányfő váratlanul kezdeményezte április 18-án. A célja az volt, hogy egyértelmű választói felhatalmazást kapjon a brexit-tárgyalások lefolytatására.

A közvélemény-kutatások a kormányzó konzervatívok győzelmét jelzik előre,egyetlen - alternatív módszerekkel végzett - mandátumbecslés kivételével mindegyik szerint növelni is tudják képviselői helyeik számát. Az előző választáson megszerzett 330 képviselői hely és 10 fős többség helyett 339-371 helyet és 28-92 fős tory többséget várnak.

May mosolygós, Corbyn büszke

Theresa May férjével csütörtökön mosolyogva távozott a szavazóhelyiségből a Temze-parti Sonning faluban, de nem nyilatkozott.

Jeremy Corbyn arcán széles mosollyal, hüvelykujját felmutatva üdvözölte az újságírókat és a pártja szavazóit a Londontól északra fekvő Islingtonban.

"Nagyon büszke vagyok a kampányukra" - mondta.

Fokozott biztonság

A 650 választókerület csaknem 50 ezer választóhelyiségében az 50 millió választópolgár helyi idő szerint reggel 7 és este 10 óra - közép-európai idő szerint 8 és 23 óra - között voksolhatott az egyéni jelöltekre. Sok helyen fokozott biztonsági intézkedések közepette nyíltak meg a szavazóhelyiségek, felfegyverzett rendőrök is készenlétben álltak. Az Iszlám Állam terrortámadásokban 35 embert ölt meg az elmúlt három hónapban Nagy-Britanniában, a legutóbbi terrortámadásban szombat este nyolcan haltak meg Londonban. A fővárosban fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe, hogy szükség esetén lehetővé tegyék rendőri erők gyors felvonultatását.

Csütörtök délután a rendőrség egy gyanús csomag miatt rövid időre lezárta a londoni Trafalgar teret, de később közölték, hogy az incidensnek nincs köze terrorcselekményhez.

A konzervatívok vezetnek az utolsó felmérésekben is

A YouGov által a The Times című lap részére június 5. és 7. között készített legutóbbi felmérés szerint a konzervatívokra a megkérdezettek 42 százaléka, a munkáspártiakra pedig 35 százalékuk szavazna, az Ipsos Mori által a londoni Evening Standard számára készített közvéleménykutatás szerint a konzervatívok 44, a munkáspártiak 36 százaléknyi szavazatra számíthatnak.

A választás súlyos tétjei ellenére a Twittert elárasztották a brit választókat elkísérő, illetve a szavazóhelyiségek előtt a gazdikra várakozó kutyák fotói (#dogsatpollingstations).

Terror és brexit

A kampányt kezdetben a brexit az utolsó napokban peddig a terror és a migráció uralta. A manchesteri merénylet után a brit kormány és Theresa May még visszafogott volt, a hétvégi londoni merénylet után azonban (ami március óta a harmadik dzsihadista támadás volt) átszakadt a gát és a visszafogottságáról ismert brit miniszterelnök nagyon keményen fogalmazott. Azt mondta, hogy eddig túl toleránsak voltak a szélsőségesekkel szemben, de ebből elég volt, később pedig azt is felvetette, hogy kész korlátozni az emberi jogokat, ha az a terrorizmus elleni harcot szolgálja. "Ami sok, az sok" - mondta.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezére azzal támadott vissza, hogy éppen Theresa May volt a belügyminiszter, amikor 19 ezerrel csökkentették a rendőri állományt. A kifogásolt takarékossági intézkedések viszont egyáltalán nem érintették a terrorelhárító szolgálatokat, sőt, a kormány másfélezer fővel növelte az antiterrorista osztagok létszámát - válaszolta erre a miniszterelnök.

Corbyn kritikája azért is váltott ki csekély hatást, mert alapvetően sokkal puhább menekültpolitikát képvisel, mint a toryk. Tavaly januárban még arról beszélt, hogy a franciaországi Calais táboraiban rekedt migránsokat Nagy-Britanniának be kellene engedni, ha rokonaik élnek a szigetországban.

A Tory és a Labour programja közt a brexittel kapcsolatban is jelentős különbség van. A 61 éves Theresa May - Nagy-Britannia második női miniszterelnöke Margaret Thatcher után - bár az EU-népszavazás kampányában a bennmaradást pártolta, a népszavazás eredményét tudomásul véve kiadta a jelszót: "Brexit means Brexit", vagyis "A brexit brexitet jelent". Azaz: a választók akarata parancs, ha brexitre szavaztak, azt végre is kell hajtani.

May kifejezetten kemény brexit-politikát hajt végre, mindig hangsúlyozaz, hogy ő csakis abból az alapállásból hajlandó elkezdeni a kilépési tárgyalásokat, hogy rossz egyezséget nem fog aláírni.

Ellenfele, a 68 éves Jeremy Corbyn sem kérdőjelezi meg a brexit-népszavazás eredményét, de olyan megállapodást akar, amely garantálná a kereskedelmi hozzáférést az európai piacokhoz és megőrizné a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat. Ebből viszont az következne, hogy olyan feltételek teljesítését kellene vállalnia érte, amelyek értelmetlenné teszik a brexitet. Amikor a kampányban erre rákérdeztek, Corbyn rendre kitérően válaszolt.

Brit sajtó: a többség a konzervatívokat támogatja

Nagy-Britanniában a sajtó a választások előtt hagyományosan állást foglal azzal kapcsolatban, hogy a választók kiket támogassanak. Ezúttal a vezető brit lapok többsége Theresa May és a konzervatívok mellé állt.

A torykat támogatja a két legnagyobb tömeglap, a The Sun és a Daily Mail, a mértékadó lapok közül pedig a Financial Times, a Daily Telegraph és a The Times. A Munkáspárt melletti szavazásra csak a Daily Mirror és a hagyományosan baloldali Guardian buzdított, az Economist pedig a liberális demokraták mellé állt.

A tömeglapok kifejezetten indulatosan nyilvánítottak véleményét. A Mirror egyszerűen lehazugozta Theresa Mayt, a Sun és a Daily Mail viszont egyértelműen Corbynt hibáztatta a terrorizmusért.

A legnagyobb példányszámú lap, a The Sun címoldalán tíz pontban sorolták Corbyn bűnlajstromát: többek között a terroristák barátja, hasznavehetetlen a brexitnél, lerombolja a munkahelyeket, az unió bábja, feladná a brit nukleáris védőerőt, nyitott bevándorláspolitikát követne és szélsőséges marxista. A címlapon Corbynt egy szemeteskukában ábrázolják és a szalagcím is erre utal egy magyarra nehezzen lefordítható szójátékkal. Ne dobjátok Britanniát Corbyn kukájába (a kuka angolul: dust-bin, ehelyett szerepel a cor-bin szó) - nagyjából így fordítható le az üzenet.