Közel 12 évig vallási meggyőződésből csonkíthatták meg 100 lány nemi szervét az Egyesült Államokban. A beavatkozáson részt vett két orvos, és az egyikük felesége is. Az orvosok akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphatnak.

Az amerikai szövetségi ügyészség szerdán számolt be a bíróságon arról, hogy akár 100 lány nemi szervét is megcsonkíthatták egy klinika orvosai. A csonkításokban Dr. Fakhruddin Attar és felesége, Farida Attar is közreműködött.Az esetről két minnesotai lány is tanúskodott, elmondásuk szerint februárban egy klinikán hajtották végre a beavatkozást egy vallási szertartás keretein belül. Az orvos azt mondta nekik, hogy a beavatkozást tartsák titokban – írja a Detroit Free Press.

Annyira titokzatos minden, hogy nem valószínű, valaha is megtudjuk, hogy Dr. (Jumana) Nagarwala hány gyereket csonkított meg" – mondta az ügyész, a klinika vezetőjéről, majd hozzátette, hogy a minnesotai áldozatok valószinűleg nem az elsők voltak.

Az ügyész kérte, hogy az orvoson és a feleségén kívűl a klinika vezetőjét is vonják felelőségre, aki szintén résztv ehetett a bevatkozásokban. Dr. Attar feleségét azzal gyanúsítják, hogy a lányokat lefogta és nyugtatgatta a csonkítás alatt.

A három vádlott tagja egy helyi indiai-muszlim szektának, akik 12 év alatt számos lány szertartásos megcsonkításán közreműködtek. Eddig nyolc áldozatról lehet tudni – közöttük van a két minnesotai lány – bár a vád szerint körülbelül 100 áldozat is lehet.

Attar ügyvédje szerint a vád túl sok tényezőt túlértékelt, mert csak egy esetről lehet beszéln. Az orvos védője a védence felmentését kérte. A védelem azzal érvelt, hogy az orvosok semmilyen bűncselekményt nem követtek el, a vallási procedúra alatt pedig nem vágtak le darabot a nemi szervből, csupán a nemiszerv nyálkahártyájának egy darabját távolították el. Azt is mondták, hogy a gyanúsítottak nem veszélyeztetik a társadalmat, és nincs okuk arra, hogy elszökjenek, ezért bocsássák szabadlábra őket.

A bíróság végül házőrizetbe helyezte a gyanúsítottakat, csak a családtagjaikkal, illetve az ügyvédeikkel kommunikálhatnak a továbbiakban.

A feleség akár 20 évet is kaphat, a két orvost azonban 10 évtől akár életfogytiglani börtönbüntetéssel is sújthatják.