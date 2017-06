Politikai káosz várhat a britekre

Az előrehozott választások eredménye kiszámíthatatlanná tette Nagy-Britannia belpolitikai és uniós helyzetét is – véli Gálik Zoltán egyetemi docens .

Mint arra emlékeztetett, Theresa May miniszterelnök éppen pártja pozíciójának megerősítése miatt jelentette be a június 8-ai választásokat, és cél volt az is, hogy nagyobb felhatalmazást kapjon a brexit kapcsán.

Sok feladat vár most a brit parlamentre, akár tízezer jogszabályról is szavazniuk kell az unióból történő kilépés miatt.

Gálik Zoltán valószínűnek tarja, hogy a konzervatív párt a brexit-tárgyalások megkezdése után lemondatja Theresa Mayt.