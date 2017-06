Trump együttműködést ígért Maynek az következő évekre

Donald Trump amerikai elnök pénteken gratulált választási győzelméhez Theresa May brit miniszterelnöknek és együttműködést ígért az elkövetkező években.

Az amerikai elnöki hivatal, a Fehér Ház bejelentése szerint Trump telefonon beszélt az Egyesült Királyság kormányfőjével.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság "különleges viszonyban" áll egymással.

Az amerikai State Department (külügyminisztérium) közleményben fejezte ki jókívánságait, valamint azt közölte, hogy az Egyesült Államok "tiszteletben tartja a brit szavazók döntését", és számít a további együttműködésre Theresa Mayjel.

A külügyminisztérium szintén kiemelte a két ország közötti megkülönböztetett viszonyt, ami továbbra is az amerikai kül- és biztonságpolitika alapja. A kommüniké utal arra is, hogy Theresa May az Egyesült Államok "rendíthetetlenül hűséges" szövetségese.

A külföldi vezetők közül Theresa May volt az első, aki Donald Trump elnöki beiktatása után a Fehér Ház vendége volt.