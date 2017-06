Katar új hajózási útvonalat nyitott Omán felé

Katar két új hajózási útvonalat nyitott Omán felé, hogy onnan is importálhasson élelmiszert.

Miután az arab országok megszakították Katarral a diplomáciai kapcsolatot, lezárták az élelmiszerimport útvonalát is.

Korábban Irán küldött repülőgéppel élelmiszer-utánpótlást az országnak. Katar most két új hajózási útvonalat nyitott meg Omán felé, hogy azon keresztül is vihessen be élelmiszert az országba.

Dubaiban eddig több ezer konténer rekedt, melyeket már nem visznek tovább a válság ideje alatt Katarba.

Az új útvonalakon hetente három-három szállítmányt fuvaroznak majd Ománból Katarba. Az első hajó már meg is érkezett a célállomásra.