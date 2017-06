Olasz választások: a nagyvárosokban második fordulóra lesz szükség

Az olaszországi időközi helyhatósági választások első részeredményei szerint szinte az összes legnagyobb városban szükség lesz második fordulóra, hétfőre virradóra az is világosan körvonalazódni látszott, hogy az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) súlyos veszteséget szenvedett, jelöltjei már nem jutnak el a június 25-i második megméretésig.

Kiemelt figyelem kísérte a négy tartományi székhelyt, vagyis Catanzarót (Reggio Calabria), Genovát (Liguria), L'Aquilát (Abruzzók) és Palermót (Szicília), ahol új tartományi elnököt és tartományi testületet is választottak, valamint a helyhatósági választások huszonegy megyeszékhely vezetését is megújították (Alessandria, Asti, Belluno, Como, Cuneo, Frosinone, Gorizia, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Monza, Oristano, Padova, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Verona, Taranto és Trapani).

Ismételni kell

A hétfőre virradóra megismert első részeredmények szerint csaknem mindegyik jelentősebb városban szükség lesz második fordulóra, mivel várhatóan egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok 50 százalékát plusz egy voksot. Palermo az egyetlen kivétel, ahol a tartományi választási törvény lehetővé teszi, hogy az első fordulóban egy jelöltnek a voksok 40 százaléka is elegendő legyen. Szicília székhelyén ugyanis már tudni lehet, hogy az eddigi polgármester, Leoluca Orlando, a balközép jelöltje eléri ezt a küszöböt.

Belső megosztottság

Az eddigi részeredményekből kiderülni látszik, hogy az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S), amely korábban megszerezte Róma és Torinó városának főpolgármesteri székét, ezúttal nem jut el a június 25-i második fordulóig, mivel az ország több nagy fontos városában veszített, köztük Genovában, a Beppe Grillo komikus színész által alapított párt "szülővárosában" is. Vereséget szenvedett más nagyobb városokban, így Palermóban, Veronában, Parmában és Catanzaróban is. Az elemzők szerint Grillo pártja most fizeti meg a belső megosztottság árát, hiába dobta be magát teljes erővel a kampányba az évtizedek óta népszerű komikus.

Alacsony részvétel

A korábbiakhoz képest alacsonyabb volt a részvételi arány a vasárnapi olaszországi időközi választásokon: az este 11 órai urnazárás után kiadott belügyminisztériumi közlemény szerint a szavazóknak alig több mint 60 százaléka élt voksolási jogával, míg az előző, 2012-es választásokon 67 százalékot meghaladó volt a részvételi hányad.