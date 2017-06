Az új szintetikus drogok alapanyagai leggyakrabban Kínából és Indiából érkeznek Európába, ahol feldolgozzák őket. A szakértőknek sokszor hónapokba telik, mire elemzik egy-egy új szintetikus kábítószer összetételét. Az EU kábítószerügyi központja (EMCDDA) 2013-ban 350 új kábítószert vett nyilvántartásba. Tavaly ez a szám már majdnem a duplájára nőtt.

Az új drogok rohamos terjedése továbbra is komoly fenyegetést jelentenek Európára, köztük Szlovákiára is. Tavaly északi szomszédunknál 31, eddig ismeretlen pszichoaktív anyagot jegyeztek be a nemzetközi előrejelző rendszerbe- olvasható a Szlovák Köztársaság Kriminológiai és Szakértői Intézetének jelentésében.

2015-ig közel 100 ilyen anyagot vizsgáltak be a szakértők, akiknek sok esetben hónapokba telik egy-egy új kábítószer összetételének elemzése. Tehát a hatóságok képtelenek "lépést tartani" a drogterjesztőkkel. Szlovákiában az egészségügyi minisztérium beszámolója szerint 2010-től kezdtek el ugrásszerűen elterjedni az új pszichoaktív anyagok, főként szintetikus kannabionid és gyógynövénytartalmú keverékek formájában, és öt éve az interneten szinte minden beszerezhető.

Az EU kábítószerügyi központjának (EMCDDA) rendszerébe tavaly 66 új szintetikus drogot regisztráltak, ami azt jelenti, hogy hetente legalább egy új kábítószer jelenik meg az európai piacokon. A most közzétett jelentés szerint, bár az Európai Unióban így is lassabban jelennek meg az új drogtípusok, mint a világ számos más pontján, viszont az elérhetőségük továbbra is magas. Emellett nagy mértékben megnőtt a szintetikus opiátok egésszégre gyakorolt káros hatása, azaz egyre veszélyesebb, mondhatni "agresszívabb cuccok" jelennek meg a piacon. Ezeket a drogokat főleg a nyári zenei fesztiválok és éjszakai táncos szórakozóhelyek látogatói használják, akik többnyire speciális weboldalakon keresztül jutnak hozzá az anyaghoz.

Szakértők szerint ezeknek az új kábítószereknek a hatása a heroinhoz és a morfiumhoz hasonlatos, és mivel kis mennyiség fogyasztása is elegendő, így az alapanyagokat könnyebben elrejtik és szállítják, majd terítik a piacon.

Többféle formában is megjelenhetnek, mint például por, tabletta, vagy kapszulában, de újabban orrsprayben is beszerezhetőek a legújabb szintetikus szerek. Az új pszichoaktív anyagokat, amelyeket nem korlátoz a nemzetközi jog, "legal highs" néven értékesítik.

Ezek leggyakrabban Kínából és Indiából érkeznek legálisan Európába. Ide tartoznak a fenetilaminok, azaz stimulánsok, vagy a katinonok, amelyek hatása hasonló a kokainéhoz, valamint a marihuána hatású szintetikus kannabinoidok számos csoportja. De ide sorolandóak még a növényi eredetű drogok is. Így például a mostanság nagy népszerűségnek örvendő zsályából, vagy szerecsendióból készült termékekek.

Mindezeket Európába érkezésük után feldolgozzák, csomagolják majd különböző szálakon értékesítik.

Magyarországon a kannabisz a legnépszerűbb Hazánkban a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a kannabisz a leggyakrabban használt kábítószer, amelynek fogyasztása leginkább a 18-34 éves korosztályra jellemző - olvasható az Európai Unió drogügynökségének (EMCDDA) most közétett éves jelentésében. Eszerint a nagy kockázatú kábítószer-használat, főként a stimulánsok és a szintetikus pszichoaktív anyagok beinjekciózása 2007 óta folyamatosan nőtt Magyarországon, a heroinfecskendezés ugyanakkor jelentősen csökkent. A múlt évtizedben idehaza évente 20 és 30 közötti kábítószertúladagolás okozta halálesetet regisztráltak. Az áldozatok többsége férfi, átlagéletkoruk a halál időpontjában 33 év.



2016 végéig az EU kábítószerügyi központja több mint 620 új drogot követett nyomon, a 2013-ban regisztrált 350 új kábítószerrel szemben.