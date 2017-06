Nem akart elmenni a házból, lelőtte a tulajdonost

Egy kiskutyát szeretett volna a jacksonville-i Bomann család. A Facebookon találtak is egy posztot, amiben egy férfi ingyen elvihető kiskutyát hirdetett - írja a Coed.com. A családfő, Christopher Bowmann és a hirdető megegyeztek, hogy az utóbbi elviszi a kis kedvencet a család házához. Ez meg is történt, a boldog kutyatulajdonos pedig hálából behívta az otthonába az idegen férfit, és megkínálta egy itallal. Azonban a férfi túl sokáig akart maradni. Miután a család többszöri felszólításra sem volt hajlandó távozni, nekiesett a családfőnek. Ütni kezdte, majd pisztolyt rántott és a családfő fejéhez szegezte. A férfinek sikerült elfordítania támadója kezét, aki így saját karját lőtte meg. Ezt követően a házigazda rohanni kezdett, de támadója újabb lövést adott le: ezúttal el is találta, a mellkasán. Christopher Bowmann a helyszínen meghalt, a gyilkos pedig elmenekült.