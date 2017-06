13 éves kislányokat rontott meg egy tanár egy párizsi elitiskolában

Párizs hetedik kerületében, a Sainte-Jeanne Elisabeth félig magán (egyházi), félig állami, de mindenképpen előkelőnek tartott iskolában elvittek a rendőrök egy tanárt az iskolából, mert a gyanú szerint legalább hat kislányt megrontott.

Állítólag nem feküdt le velük, de fogdosta, csókolgatta őket, saját magáról meztelen fotókat küldött, és rendszeresen trágár üzeneteket írt a kislányok mobiltelefonjára. Volt olyan kislány, akinek felajánlotta, hogy elmegy hozzá korrepetálni a lakására. Meg is tette, a szülők boldogak voltak a segítőkész tanár miatt, de később meglátták, hogy pornográf üzeneteket ír kislányuknak. Ezután szóltak az igazgatónak, az egyébként Franciaországban jónevű pedagógusnak, Jean Carvallonak. Az igazgató pedig értesítette a rendőröket.

Mindenesetre, a Le Figaro szerint több szülő dühös az igazgatóra is, nemcsak a pedofil tanárra. Ugyanis kiderült, hogy a tanárt korábban két iskolából is kirúgták, mindkétszer hasonló okok miatt. Pontosabban, bizonyítani sohasem tudták, hogy fogdosta a lányokat, csak a trágár közeledések voltak nyilvánvalóak. Először egy saint-denis-i iskolából küldték el (ez Párizs egyik elővárosa, és nem különösebben jó környék), aztán egy vincennes-i iskolában tanított (az már jobb előváros). Aztán onnét is kidobták.

Így került – senki nem tudja, hogyan – a belvárosi elitiskolába. Vagyis, bár minden munkahelyén súlyos gond volt vele, mégis egyre jobb helyre került. Erre végképp nincs magyarázat. A Sainte-Jeanne Elisabeth iskolát körülvevő utcák a párizsi történelem és irodalom legendás múltját jelentik, például főleg ezekben az utcákban és házakban játszódik Proust halhatatlan regénye, Az eltűnt idő nyomában is.