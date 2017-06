Vasárnap rendezik a francia nemzetgyűlési választások második fordulóját. A magát centristának valló új elnök, korábban bukott szocialista miniszter, Emmanuel Macron pártja 32%-ot szerzett az első fordulóban, és ha hasonlóan jól szerepelnek jelöltjei most is, akkor – a francia választási rendszer sajátosságából adódóan: csak egyéni körzetek vannak, összesen 577 – több mint kétharmados többsége lesz a parlamentben. Az 577-ből legalább 400, de ha szerencséje van, akkor 440 Macron-párti jelölt győzhet. Közülük három esélyes jelöltről botrányos dolgok derültek ki.

Franciaország egyik leggazdagabb választókörzetében indult Laurent Zameczkowski. Róla azt derítette ki a Le Parisien Aujourd'hui en France című újság, hogy összeverte a feleségét. Tavasz óta válófélben vannak, és ököllel mellbe ütötte a feleségét. Nem is akárhol támadta meg: éppen közös kisfiúk iskolájában voltak, és a nevelési tanácsadó előtt vesztek össze. A pedagógus előtt ütötte mellbe az asszonyt – azon vesztek éppen össze, hogy hol tanuljon tovább gyerekük. Macron jelöltje annyit ismert el a rendőrségen, hogy üvöltözött a feleségével, és megtaposta, tönkretette a nő mobiltelefonját. Az ütést letagadta.

A Le Figaro szerint nemcsak feleségverő, brutális férfi Zameczkowski (civilben tévés gyártásvezető), hanem adócsaló is. Hongkongi számláról tudnak, amit a jelölt egyébként el is ismert. Háromféle magyarázatot is adott: már régen nem használta a számlát, egyébként a felesége is használta (vagyis, lovagiasan a feleségére próbálta kenni a botrányt), és már elfeledkezett a számláról. Úgy fogalmazott: lehet, hogy egy marha vagyok, de jóhiszemű.

A Buzzfeld azt derítette ki, hogy egy toulouse-i tanárnő, Macron szintén parlamentbe kerülésre esélyes jelöltje, Corinne Vignon fizetését csillagjóslással egészíti ki. Egy Nemzetgyűlésbe vágyó képviselőtől, amelyik egy hangsúlyozottan magát felvilágosultnak, hiperviláginak mondó párt képviselője, ez már önmagában nevetséges. De az már jogi kérdés, hogy egy-egy csillagjóslásért 90 eurót kért, és soha nem adott erről számlát. A jósnő úgy védekezik, hogy mindez csak a hobbija volt, és csak véletlenül, olykor-olykor kapott pénzt érte.

A Rhone-vidék egyik Macron-párti, a másik két botrányos jelölthöz hasonlóan az első fordulót nagy előnnyel megnyerő Bruno Bonnell is a francia adóhatósággal került szemben. Üzletember, és a francia átláthatósági törvényekkel szemben egy adóparadicsomba menekítette ki cégét. A Mediapart írt róla először. Nekik azzal a nem túl meggyőző gondolatmenettel védekezett, hogy szerinte az szubjektív, hogy mi számít adóparadicsomnak és mi nem. Szerinte Delaware nem tekinthető annak, és cége sem offshore cég. A francia törvények szerint persze az.

Múlt vasárnap a francia választások történelmének legalacsonyabb részvétele volt, még az 50%-ot sem érte el. Egy olyan országban, ahol hagyománya van a magas részvételnek – volt, amikor a választók 83%-a szavazott – , ez megdöbbentő érdektelenséget mutat. Az alacsony részvétel a közvélemény-kutatók szerint Macronnak kedvezett és most is neki fog. Ő egyébként részben azzal magyarázta, hogy jelöltjei kétharmada amatőr politikus és még sohasem viselt semmilyen politikai funkciót, hogy így legalább tiszták, biztosan nincs a múltjukban semmiféle folt. Nem úgy tűnik.