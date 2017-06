Titkos erdélyi gyárban készülnek az olaszként eladott luxuscipők

A legtöbb, Made in Italy címkével ellátott Louis Vuitton luxuscipő egy erdélyi gyárban készül, amelynek még a létezését is igyekeznek eltitkolni. A romániai munkásoknak több havi bérébe kerülne, hogy egyetlen párat is megvegyenek az ott készülő cipőkből.

A Guardian szombaton leleplező cikket közölt arról, hogy hogyan és hol készülnek az ismert francia luxusdivatmárka, a Louis Vuitton olasz kézműves hagyományokon alapulóként eladott cipői. A brit lapnak sikerült bejutni a Szeben megyében, Nagydisznódon található gyárba, amelynek létezését évek óta titkolja a cipőket gyártó Louis Vuitton Moet Hennessy nevű, több luxusmárkát tömörítő cég.

Tagadták, hogy Erdélyben készülnek a cipők

A Guardian beszámolója szerint a romániai gyárhoz már 2014-ben ellátogatott egy francia tévés csapat, de nem engedték be őket. A menedzsment hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy még a Google keresőjében se bukkanjon fel a gyár, amelyről kívülről meg sem lehet állapítani, hogy mi készül benne. A kapun is a Somarest felirat áll, amely a Louis Vuitton Moet Hennessy egyik kevésbé ismert alvállalata.

Név nélkül nyilatkozó munkások már korábban is arról számoltak be, hogy szinte teljes egészében Erdélyben készülnek a 175 ezer forinttól több mint 600 ezer forintos ártartományba eső cipők, amelyeket aztán Olaszországba vagy Franciaországba szállítanak, ahol csak a talpukat teszik hozzá. A hatályos törvények ugyanis lehetővé teszik, hogy így olasz vagy francia gyártmányként adják el a cipőket. Bernard Arnault a Louis Vuitton Moet Hennessy vezérigazgatója és Franciaország leggazdagabb embere mindeddig visszautasította ezeket a vádakat.

Így lesz olasz a Romániában készülő cípő

A Guardian riportere most bejutott a gyárba, és megerősítette, hogy valóban szinte teljesen kész cipők hagyják el az épületet. De mikor telefonon próbálták felvenni a kapcsolatot a Somaresttel, a cég sajtósa a Louis Vuitton név említésére letette a telefont.

A brit lap egyébként hosszas internetes nyomozás, például az ott dolgozók facebookos szelfijei után jutott el a nagydisznódi (Cisnadie) gyárhoz. A tömeggyártásban készült luxustermékek a 20. legértékesebb márkává tették a Luis Vuittont a világban, amely természetesen a költségek csökkentése miatt költöztette a gyárat Romániába. 2002-ben hozták létre itt az első üzemet, hogy kihasználják az olcsó romániai munkaerőt, 2004-ben pedig már 1500 pár cipőfelsőrészt gyártottak itt hetente.

Azt nem lehet tudni, hogy most mekkora ez a szám, de a Guardian becslése szerint akár jóval több mint 100 ezer pár cipő is készülhet itt. Végül a cég sajtósa beleegyezett abba, hogy nyilatkozik a gyárban folyó munkáról, és elmondta, hogy olasz és francia alapanyagokból készülnek a cipők, amelyeket ebben a két országban fejeznek be, hogy megfeleljenek a Made in France vagy a Made in Italy embléma elvárásainak. Az EU-ban ugyanis a több országban gyártott termékeknél az az ország tüntethető fel a származás helyeként, ahol az utolsó jelentős munkafolyamatot végrehajtják.

A lényeg az olcsó munkaerő

A munkakörülmények egyébként kifejezetten jók a gyárban, amelyet a romániai dolgozók értékelnek is. 734 helyit foglalkoztatnak, akik a romániai ruhaipari átlagnak megfelelő fizetést kapnak. Ez körülbelül 133 euró (40 ezer forint) egy hónapban, ami azt jelenti, hogy hat hónapig kellene dolgozniuk, hogy megvegyenek egy középkategóriás Louis Vuitton bőrcipőt.

A Guardian egy romániai divattervezővel is beszélt, aki azt mondta, hogy az EU-ban a legolcsóbbnak számító román ruhagyártás nem jelent feltétlenül rosszabb minőséget. Ioana Ciolacu szerint azt, ami Romániában történik, nem szabad összemosni azokkal a rémtörténetekkel, amiket nyugati márkákat gyártó ázsiai üzemekről hallani.

A cipők egyébként valóban kézzel készülnek, ahogy a Luis Vuitton hirdeti őket, de korántsem generációkon át öröklődő tudással: a munkások nagy részét helyben tanítják be.