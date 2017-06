Egy polgármester ütötte le a francia konzervatív miniszternőt a piacon

Ahogy mi is beszámoltunk róla, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy volt környezetvédelmi miniszterét leütötték csütörtökön, miközben kampányolt. Most viszont kiderült, hogy egy másik politikus ütötte le. Néhány órával ezelőtt maga ment be a rendőrségre. Körözték, feladta magát. Természetesen egész Franciaországot megdöbbentette, hogy egy választott tisztségviselő, egy hivatalban levő politikus támadt meg egy másik politikust, egy köztiszteletben álló, tekintélyes, egyébként vékony és fizikai értelemben gyenge nőt. A polgármester 55 éves és nagydarab ember.