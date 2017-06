Az RMDSZ nem akar beavatkozni a koalíció belső konfliktusába

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem kíván beavatkozni a román kormánykoalíción belül kialakult konfliktusba, és csak közvetlenül a szavazás előtt dönt arról, hogy megszavazza-e a koalíció pártjai által saját kormányuk leváltására kezdeményezett bizalmatlansági indítványt - jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Az elnök azt követően nyilatkozott erről, hogy a szövetség operatív döntéshozó szerve, a 33 tagú állandó tanács elemezte a romániai belpolitikai helyzetet. Kelemen Hunor elmondta: a szövetség számára nincsen semmilyen sürgősség, képviselői

nem vesznek részt a bizalmatlansági indítvány vasárnapra tervezett felolvasásán, és ha a különböző parlamenti pártok megkeresik a szövetséget, hétfőtől valamennyi féllel tárgyalnak.

Az MTI kérdésére Kelemen Hunor elmondta, már eddig is folytak telefonos beszélgetések Liviu Dragneával, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökével, Sorin Grindenu miniszterelnökkel és Calin Popescu Tariceanuval, a kisebbik kormánypárt, az Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) elnökével, de hivatalos tárgyalások csak hétfőtől kezdődhetnek, ha a felek tárgyalni szeretnének az RMDSZ-szel.

Kelemen szerint egyértelműen a koalíció vezetőit terheli a felelősség a kialakult kormányválság miatt. Megjegyezte:

ha nem az ország sorsáról lenne szó, nem is tudná visszatartani a nevetését amiatt a fonák helyzet miatt, hogy a koalíció bizalmatlansági indítvánnyal próbálja megbuktatni a saját kormányát.

Az elnök szerint a parlamenti demokráciában a parlamenti többségnek lehetősége kell, hogy legyen arra, hogy leváltsa a minisztereket, vagy akár a miniszterelnököt is. A mostani válság is azt jelzi, hogy amikor nem a kormánypárt elnöke tölti be a miniszterelnöki tisztséget, "akkor a dolgok nem működnek". Kelemen megjegyezte: Romániának politikai kormányra van szüksége. Arra a kérdésre válaszolva pedig, hogy a szövetség elégedett-e a koalícióval való parlamenti együttműködéssel, kijelentette: az együttműködés hullámzó volt, de van még két hét a parlamenti ülésszakból, és ez idő alatt még sok minden történhet.