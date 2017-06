Az egyik legtekintélyesebb európai hetilap, a L'Express nemhogy kérdezi, hanem – természetesen ironikusan – állítja: Macron a vízen is tud járni. Címlapján egy csókokkal elhalmozott Macron látható, és a Macron-propaganda nevetséges állításai. Az egyik felirat: Macron megmenti az egész emberiséget Trumptól. Egy másikon így gúnyolódnak vele: még Putyintól sem fél! (arra utalnak, hogy Trumpnak gyakorlatilag nem mondott semmit szemtől szemben, csak később üzengetett neki, amikor már nem kellett a szemébe nézni. Putyinnak is inkább csak bólogatott). A harmadik feliraton pedig egyenesen azt állítják, hogy a legnagyobb csodára is képes. Az összeállítás nem véletlen: Franciaországban megdöbbentő Macron-kultusz alakult ki (pontosabban alakított ki a baloldali sajtó egy része). A bukott szocialista miniszterből átalakuló, magát centristának mondó köztársasági elnök a mai nemzetgyűlési választásokon feltehetően még sikeres lesz. Az első forduló eredményei alapján az 577 képviselői helyből legalább 400-at meg fog szerezni. Franciaországban nincsen lista, csak egyéni körzetek. Így 32%-os támogatással több mint kétharmados eredményt lehet elérni.

A Le Figarótól a Le Point-ig próbálják megérteni a francia újságok, hogy mitől sikeres (egyelőre) Macron elnök. Nagyjából arra jutottak (és részben hasonló gondolatokat fogalmazott meg Michel Onfray, a nagy francia filozófus is): egyrészt a fiatal milliomosra szívesen szavaznak azok, akiknek jól mennek a dolgaik, elégedettek. Másrészt, akiknek ugyan sok gondjuk van, nehezen élnek, elégedetlenek Franciaországgal, közülük azok, akik szeretnek hinni a csodában, szintén Macront választották. És sok ilyen ember él Franciaországban.

A Macron-mánia sokak számára viszont már elviselhetetlen. Vagy még inkább nevetséges. A L'Express arról írt, hogy egy párizsi nehéz kerületben egy Macron-párti választó meglátott egy plakátot az elnökről, és csókolgatni kezdte. Egy képen pedig az látszik, hogy a francia rugby-kupa döntőjén,

amikor Macron elnök kezet fog egy játékossal, az letérdel az elnök előtt. Macront láthatóan nem zavarja a jelenet.

Később ezt azzal próbálták megmagyarázni, hogy a Fidzsi-szigetekről származó játékos hazájában ez a tisztelet jele, és népszokás így kezet fogni...

A L' Express szerint 24 évvel idősebb feleségével is szerencséje van. Sok nő számára ez kifejezetten pozitív. És ez sokkal inkább átjön a médiumokon keresztül, mármint hogy fiatal férfiként hűségesen imád egy nála jóval idősebb asszonyt, mint az, hogy felesége egyes hírek szerint terrorizálja. Macronnak egyébként az ellen is védekeznie kellett, hogy azt állították róla, kettős életet él, homoszexuális és a valódi élettársa a Radio France elnöke. Mindezt korábban egy kampánygyűlésen is cáfolta a Le Figaro beszámolója szerint.

Macron körül egyébként egyre több a politikai botrány, csak a választók többségéhez ez még nem jut el (bár többségről nehéz beszélni, ugyanis múlt vasárnap a francia történelem legalacsonyabb részvétele volt a választásokon, 49% százalék szavazott – volt olyan nemzetgyűlési választás korábban, amikor a részvétel 83%-os volt).

Ő maga tengerentúli mártír migránsokon viccelődött, feleségét Első Dámának nevezte ki, egyik miniszteréről kiderült, hogy voltaképpen adócsaló, egyik parlamenti jelöltje titkos jósnő, másik offshore-cégből szerezte vagyonát, egy harmadik pedig összeverte a feleségét.

De ezt most vasárnap még meg fogja Macron úszni, az első forduló alapján ez valószínűsíthető.

A rekordalacsony részvétel legjobban a radikális jobboldalnak árt, hiszen az ő szavazói a legfiatalabbak, és főleg a fiatalok nem mentek el szavazni. De valószínűleg 5 képviselőjük lesz, ami az eddigi legjobb nemzetgyűlési eredményük. (A radikális jobboldal elnöke, Marine Le Pen májusban a párt legnagyobb sikerét érte el az elnökválasztás második fordulójában, több mint 10 millióan szavaztak rá.) A jobbközép egyelőre megosztott, Nicolas Sarkozy, a volt elnök hívei konfrontálódnának Macronnal, valódi ellenzéki párt akarnak lenni, míg a jobbközép baloldalhoz közelítő része, Alain Juppé hívei inkább az együttműködést akarják az új elnökkel. 100-nál több képviselőjük lesz a parlamentben. (Mivel nem arányos a francia választási rend, ahogy elmondtuk, nincs lista, csak egyéni körzetek, így 32%-kal is kétharmad feletti képviselőhelyet lehet szerezni.)

A szocialista párt összeomlott az első forduló után, szinte az összes ismert képviselőjük kiesett, gyakorlatilag a párt léte vált kérdésessé.

A kommunisták is rosszabbul szerepeltek, mint ahogy remélték.

Az igazi kérdés persze az: főleg baloldaliakból álló kormányával (köztük több, hozzá hasonló, bukott szocialista politikussal) és teljesen tapasztalatlan, valójában amatőr képviselőivel mégis, hogy fog tudni Macron megküzdeni Franciaország legnagyobb problémáival, például a nagyon magas munkanélküliséggel vagy a migránshelyzettel?

Hogy pontosan mi történt Franciaországban az elnökválasztást megelőző időszakban és azt követően, azt múlt vasárnap részletes megírtuk, itt olvashatják.