Netanjahu visszavonta a palesztinok izraeli belépési engedélyét

A pénteki jeruzsálemi merénylet miatt, melyben egy 23 éves izreali rendőrnőt késeltek halálra, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök visszavonta a palesztinoknak kiadott családlátogatási izraeli belépési engedélyeket.

Jeruzsálem óvárosában, a Damaszkuszi kapunál történt merénylet után az izraeli kormányfő, Netanjahu telefonon egyeztetett az új döntéséről a belbiztonsági miniszterrel és a rendőrség főkapitányával. Egyhangúan javasolták a kormányfőnek, hogy vonja vissza Ciszjordániában élő palesztinoknak családlátogatásra kiadott, izraeli belépésre feljogosító engedélyeit.

Ezt is a kormányfő meg is tette. Az al-Aksza mecsetben tartott ramadáni imákra kiadott belépési engedélyek viszont továbbra is érvényesek.