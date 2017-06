A menekültek világnapja előestéjén harminc Rómában befogadott menedékkérővel talkozott Ferenc pápa. A pápa a menedékkérőkkel találkozva kijelentette: a testvériség erősebb a vallási hovatartozásnál. A harminc menedékkérőt az olasz főváros egyházmegyéinek plébániái és más egyházi intézményei fogadták be a Caritas egyházi segélyszervezet segítségével. Ferenc pápa 2015 szeptemberében szólította fel az európai egyházakat a menedékkérők befogadására. A pápa felszólította a hívőket, fogadják be a menekülteket, és tanuljanak személyes történeteikből, ami eloszlathatja a velük kapcsolatos félelmeket és eltorzított ideológiákat. A menekültek világnapja kapcsán a Migrantes egyházi szervezet arra szólította fel az olaszokat, keressenek fel egy menedékkérőket befogadó központot, hogy közelebbről is megismerjék kikről is van szó.