Ellepi a szemét Lemberget, emiatt evakuálhatják a gyerekeket

Tavaly május végén hatalmas tűz pusztított a lembergi szemétlerakóban. Akkor az oltásban négy ember halt meg.

A Lemberg melletti hribovicsi szemétlerakó telep tavaly május 30-án gyulladt ki, valószínűleg szándékos gyújtogatás miatt. Hetekbe telt mire a hatalmas tüzet eloltották.

Egy éve az oltási munkálatok közben 4-en haltak meg, amikor a több méter magasan izzó szemétréteg rájuk omlott. A 750 ezres ukrajnai város szeméttelepe teljesen megsemmísült. Az ökológusok Csernobil óta a legnagyobb ember okozta ukrán katasztrófaként emlegetik a Lemberg mellett történteket.

Lembergből eleinte a környező települések szeméttelepeire hordták a város hulladékát, azonban a helyi hatóságok blokádja miatt egy fél éve már súlyosan akadozik a szemételszállítás.

A Lembergi Városi Tanács beszámolója szerint június közepére a városban mintegy 7 ezer tonna szemét gyűlt össze, amíg a szemétszállítók naponta csak 80-100 tonna hulladékot tudnak elszállítani.

Jelenleg akut fertőzés veszélye előtt állunk, ezért biztosítani kell a gyerekek evakuálását a városból. Ez lehet táborokba, vagy akár más országokba is. A fertőző betegségek veszélyéről szóló jelentéseket a nemzetközi szervezetekbe és a nagykövetségekre is továbbítjuk. Most minden segítség jól jönne! - nyilatkozta a RIA Novosztyi hírügynökségnek Andrij Szadovij, Lemberg polgármestere.

A Lembergi Városi Tanács korábban a központi hatóságokhoz fordult, hogy a kijevi vezetés a területet ökológiai vészhelyzet zónájának minősítse. Ezután Lemberg Kijevtől nemhogy semmilyen segítséget nem kapott, de maga az ukrán miniszterelnök, Volodimir Hrojszman arra sürgette a városvezetést, hogy oldja meg maga a problémáját.

Az ukrán kormányfő ma már engedékenyebb hangnemet ütött meg Lemberggel kapcsolatban.

Sajtótájékoztatóján Volodimir Hrojszman arra kérte a környékbeli önkormányzatok vezetőit, hogy reagáljanak Andrij Szadovij szeméttel kapcsolatos kérésére, és átmenetileg fogadják településük hulladéklerakóira a lembergi szemetet.

Hrojszman egyúttal bejelentette, hogy Kijev kész 50 millió hrivnyát ( fél milliárd forint ) elkülöníteni a Miniszterelnöki Kabinet tartalék alapjából egy új lembergi hulladéklerakó építésére.