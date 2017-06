Sorra mondanak le a francia miniszterek

Újabb miniszterek lépnek ki Emmanuel Macron francia elnök kormányából. A kisebbik koalíciós pártot, a centrista Demokrata Mozgalmat (Modem) megrázó korrupciós botrány után a párt utolsó miniszterei is távoznak a kormányból, köztük a Modem elnöke, Francois Bayrou is. Macron Köztársaság lendületben nevű pártja egyedül is többséget szerzett a nemzetgyűlési választásokon, de közben magának Macronnak is korrupciós botránnyal kell szembenéznie: az ügyészek vizsgálják tavalyi Las Vegas-i útját, amelyre még az azóta megbukott szocialista kormány minisztereként utazott.

A még meg sem alakult kormány válsága azzal kezdődött, hogy a Modem egyik korábbi európai parlamenti képviselője, Jean-Luc Bennahmias ellen nyomozást indított az ügyészség, mert kiderült, hogy úgy alkalmazta egyik uniós asszisztensét, hogy az nem is járt Brüsszelben.

A nyomozás azonban nem csak Bennahmias-t érinti, hanem a többi modemes asszisztenst is. Lehet ugyanis, hogy valójában ők sem jártak Brüsszelben vagy Strasbourgban, hanem végig Párizsban dolgoztak. Vagyis valójában uniós pénzből finanszíroztatták a Modem francia belpolitikai tevékenységét.

Francois Bayrou a múlt héten még azt mondta, hogy soha nem voltak fiktív uniós asszisztensi állások a Modemnél.

Sylvie Goulard védelmi miniszter, aki szintén a Modem tagja még kedden jelentette be, hogy ő sem akar az újjáalakító kormány tagja lenni.

A kormány harmadik Modem-tagja Marielle de Sarnez Európa-ügyi miniszter volt, ma ő is bejelentette, hogy lemond. Macron a választás után még csak kisebb, úgymond technikai átalakításokat tervezett.

Úgy döntöttem, hogy a következő kormánynak nem leszek a tagja. 17 órakor sajtótájékoztatót tartok

- jelentette be reggel Bayrou.

A Köztársaság Lendületben (LREM) és a Modem vasárnap 351 mandátumot szerzett az 577 fős nemzetgyűlésben. Macron pártjának egyedül is többsége van, de ez már messze nem elsöprő. Ráadásul az LREM-et is egyre több botrány rázza meg és maga Macron is aggódhat a tavalyi Las Vegas-i útját érintő vizsgálat miatt.