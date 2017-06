Szír falvak betelepítésével fenyegetnek a német zöldek

A zöldek európai parlamenti (EP) frakciójának elnöknője, Ska Keller a migránsok nagyobb csoportjainak kelet-európai betelepítését szorgalmazza, mondván, hogy ez a lépés elősegítené a bevándorlók integrációját - írta a 888.hu. Szerinte kelet-európai országokba egész szír falvakat kellene telepíteni.

Ska Keller az Európai Parlament zöld frakciójának vezetője elképesztő ötlettel állt elő kedden egy német lapban. Keller korábban az EP-ben folytatott viták során is amellett állt ki, hogy nagyobb csoportnyi menekültet telepítsenek az unió keleti részére, például Magyarországra is. Kedden egy német lapnak adott interjújában ennél is továbbment.

A zöld képviselő azt javasolta, hogy szír falvakat telepítsenek például Lettországba. A szír falu ötlete egy lehetőség azoknak a menekülteknek, akik egyedül nem akarnak az adott országba menni, mert ott nincsenek menekültek" - mondta Keller a Neue Osnabrücker Zeitung nevű lapnak. A képviselő szerint az emberek szívesebben mennek olyan helyekre, ahol már élnek honfitársaik.

Keller szerint adott esetben rá kell kényszeríteni a keleti országokat arra, hogy migránsokat fogadjanak be, mert szerinte a menekültek elutasítása ellenkezik az uniós joggal. A migráció a heti EU-s csúcson is központi téma lesz.