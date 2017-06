Civilek haltak meg a terroristák fellegvárának felszabadítása közben

Legalább tizenhatan meghaltak, amikor az USA vezette nemzetközi koalíció légi csapást mért Rakkára, ahol információik szerint több mint háromezer terrorista barikádozta el magát.

A halottak között négy gyerek és több nő is van – közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Rakkát a szárazföldön is támadják, a Szíriai Demokratikus Erők folyamatosan harcolnak a terrorszervezettel. A kurd és arab ernyőszervezet harcosai lelőtték a dzsihadisták egyik drónját is.

Az Iszlám Állam katonái nem hagyták válaszcsapás nélkül a dróntámadást, egy másikkal indítottak támadást az ernyőszervezet ellen. Az egyik milicista megsebesült.

Rakka felszabadítását június elején kezdték meg, azóta több körzetet is sikerült visszafoglalniuk a terroristáktól. Az ernyőszervezetet az USA vezette nemzetközi koalíció légiereje is támogatja.

A koalíció korábban úgy tudta, hogy több mint háromezer dzsihadista barikádozta el magát Rakkában, ahonnan több ezer civil menekült el. Úgy tudni, legalább 160 ezer lakos van még a városban.