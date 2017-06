Mobilról már újra elérhető az orosz keresőportál Ukrajnában

Mobilról már el lehet érni az orosz keresőoldalt, a Yandexet Ukrajnában. A Yandex két szolgáltatása, a térkép és a forgalmidugó-előrejelző akadálymentesen működik.

Az internetes böngészőkben továbbra is elérhetetlen az oldal. Május közepén tiltották be a Yandexet Ukrajnában, a döntést Petro Porosenko elnök hozta. A szankciós listára továbbá az orosz Facebooknak is nevezett VKontaktye (VK), valamint az Odnoklassznyiki (OK) közösségi portál, a Mail.ru levelező és több más orosz internetes oldal is felkerült.

Mivel a tiltás után, a Yandex számláját is befagyasztották úgy határozott a cég, hogy bezárja az ukrajnai irodáit, mert nem tudta kifizetni a dolgozóit.

A Yandex irodáit a múlt héten a Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai átkutatták, majd szervereket és dokumentumokat foglaltak le. Az ukrán hatóságok azzal gyanúsítják a portált, hogy ukrán állampolgárok személyes adatait gyűjtötte, másolta és adta át jogellenesen az orosz titkosszolgálatoknak.

Egy héttel ezelőtt több mint 25 ezren írták alá a petíciót, amelyben a VK újbóli elérhetőségét követelték Ukrajnában.