Egy hete tart az erdőtűz

Szombat délután csaptak fel a lángok Brian Head-ben, azóta folyamatosan terjeszkedik a tűz, hiába küzdenek ellene a helyi tűzoltók. Salt Lake City tévécsatornája szerint mára 8000 hektárra nőtt az érintett terület nagysága.

A hatalmas terület felett 9 helikopter küzd a lángokkal - közölte a KUTV riportere. 27 tűzoltóautóval 10 helyi tűzoltó csapat próbálja megfékezni a lángokat, amelyek az erős szél és a hőség miatt gyorsan terjednek. Az egy hete tartó tűzvészben nem halt meg senki. Szerdán viszont három, Brian Head-től északkeletre fekvő települést már

evakuáltak a biztonság kedvéért.

A Clear Creek, Beaver Dam és Horse Valley-en élőket kiköltöztették az otthonaikból. Nekik az Amerikai Vöröskereszt emberei segítenek.

Mi okozta a tüzet?

Valószínűleg egy gyomnövényzet égetéséhez használt fáklya okozhatta a tüzet - mondta Utah kormányzója, Gary Herbert a Newsweek-nek.

Az amerikai újság arról ír, hogy a lángokhoz közel lévő és kempingezők körében közkedvelt erdős területet, valamint az autópálya tűzhöz közeli szakaszát lezárták a forgalom elől.

Súlyos árat fizet a szabálysértő

Mivel az amerikai tudósok szerint a tűzvészek okozói többnyire gondatlan emberek, az Egyesült Államok különböző megyéiben tűzkorlátozó intézkedéseket vezettek be. Például megtiltották a dohányzást a száraz területeken és arról is döntöttek, hogy a kijelölt helyeken kívül nem szabad tüzet rakni. A tűzijáték használata is tilos. Aki megszegi ezeket a szabályokat, megfizetheti az árát:

fél évre börtönbe csukhatják és akár 1000 dollárt is fizethet.

A szakemberek szerint egy hétig még biztosan eltart a tűzvész Utahban.