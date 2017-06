Migránsbíróságot építettek a párizsi repülőtérre

Eddig elszökhettek a repülőn érkező illegális bevándorlók. Évente 7 ezren próbálnak így az unióba jutni. Most nehezebb lesz.

A legnagyobb francia repülőtéren, a Charles de Gaulle-on egy külön épületet húztak fel, hogy ott bírósági épületet rendezzenek be. Most tartják az úgynevezett próbapereket, megnézik, hogy üzemel technikai értelemben is az új, lényegét tekintve egyfajta rögtönítélő bíróságHa a teszt sikerül, ősztől már minden Párizsba illegálisan érkező embert ide visznek és azonnal a bíró dönt is arról, hogy maradhat-e az országban vagy pedig felteszik az első repülőgépre és visszatoloncolják.

Tavaly közel 7 ezer illegális bevándorló érkezett a Charles de Gaulle-ra. Az addigi gyakorlat szerint egy távoli, Párizs melletti külváros bíróságára, Bobignyba vitték őket és ott ítélkeztek. (Bobigny nagyjából 20 kilométerre van Roissytól, a Párizs melletti másik elővárostól, ahol a repülőtér van. Vagyis messze.) Sokan közülük meg is szöktek. Így ez nehezebb lesz, sőt, szinte lehetetlen. Elméletileg 20 napja van a francia államnak, hogy döntsön: maradhat-e a megfelelő irat és/vagy vízum nélkül érkező migráns az országban vagy sem, de a kifutópálya szélére épített bírósággal ez a folyamat fel fog gyorsulni.

Francia ügyvédek és jogvédők tiltakoznak. Szerintük sérülnek a migránsok jogai, a bíróságok nem lesznek szabadok, a kifutópálya miatt nehéz megközelíteni (fizikai és jogi értelemben is) a bíróság épületét, nem gyakorol kellő kontrollt a régió bíróságokat ellenőrző testülete és hasonló ellenérvek. A volt szocialista politikus, Gérard Collomb belügyminiszter viszont meglepően határozottan támogatja a repülőtéri bíróságot. Úgy fogalmazott erről az új bírósági helyszinről és ítélkezési módozatról, mint a migránsokkal kapcsolatos intézkedések egyik fontos láncszeméről.

A korrupciós ügyek, a bukott miniszterek kényszerű lemondása és Macron elnök személyes botrányai miatt nyilvánvalóan a francia kormány legalább a migránskérdésben határozott próbál lenni. Nem véletlen, hogy a héten a belügyminiszter Calais-ba is elment, és elismerte, hogy a Dzsungelnek nevezett migránstábor felszámolása nem oldott meg semmit, és továbbra is tarthatatlan a helyzet a városban.

Néhány napja egyébként migránsok megint barikádokat építettek az autópályára Calais-nál, és emiatt egy lengyel kamionsofőr meghalt.