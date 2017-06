Egyre többször támadnak a medvék Alaszkában

Egy hét alatt ötször támadtak a medvék Alaszkában. Egy geológus meg is halt.

A vadvédelem illetékesei értetlenül állnak az esetek előtt, egyikük szerint az idei évben egyre közelebb merészkednek az emberekhez a medvék, mert nincs számukra elegendő és elérhető táplálék.

A hétvégén két biciklisre támadt rá egy medve. Az egyik katonai támaszpont erdejében bicikliztek, a bokrokból hallott neszekre azt hitték, hogy a közelben jávorszarvas van, ám egy medve ugrott elő és csapott le rájuk.

Az egyik kerékpárost letépte a biciklijéről és marcangolni kezdte a felsőtestét.

A másik férfinál volt egy medveriasztó spray, ami be is vált és el tudta űzni vele. Ezután pedig egy medvebocsot vettek észre, ahogy az a közeli fenyőnél rejtőzködik. Ezután mindent maguk mögött hagyva, fejvesztve menekültek ki az erdőből, miközben segítséget hívtak. A sérült férfit egy alaszkai kórházban kezelik, állapota súlyos. A másik könnyebben sérült meg, de őt is kórházba kezelik.

Egyik arra gyűjtögető geológust viszont halálra mart egy medve.

Az elmúlt egy héten többször fordult elő olyan eset is, hogy egy medve a bocsát védte, így rátámadt az arra járó futókra.