Kétmilliárd aktív felhasználója van havonta a Facebooknak, jelentette be Mark Zuckerberg a Facebook alapító vezérigazgatója. Guillermo Spiller termékmenedzser elmondta, hogy havi szinten egymilliárdnál is többen használják a Facebook- csoportokat, és naponta átlagosan 800 millióan lájkolnak valamit. A cég tovább akarja gyarapítani felhasználói táborát, különösen a fejlődő országokban. A vállalat egyre nagyobb hangsúlyt fektet az élő online közvetítésekre és a kiterjesztett valóság technológiájának fejlesztésére. A Twitter áprilisban jelentette be, hogy havi szinten 328 millió aktív felhasználója van, míg a Snapchatet 166 millióan használták naponta az év első negyedében.