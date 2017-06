Trump is ott lesz a július 14-i párizsi díszszemlén

Donald Trump amerikai elnök elfogadta francia kollégája, Emmanuel Macron meghívását, és július 14-én részt vesz a párizsi Champs-Élysées-n tartandó hagyományos díszszemlén - közölte szerdán a francia elnöki hivatal.

Ebből az alkalomból amerikai katonák is részt vesznek a díszszemlén - közölte az Élysée-palota, amely szerint az idei felvonulással arról is megemlékeznek, hogy száz éve lépett be az Egyesült Államok az első világháborúba.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn telefonon beszélt Donald Trumppal, akkor hívta meg Párizsba. A francia nemzeti ünnepen a Bastille 1789. július 14-i bevételéről emlékeznek meg, amely fordulópontot jelentett a francia forradalomban.