Hatályba lépett a beutazást szigorító amerikai rendelet

Helyi idő szerint csütörtök este érvénybe lépett Donald Trump amerikai elnök rendelete, amely hat muszlim többségű ország állampolgárainak nehezíti meg a beutazást az Egyesült Államokba.

A rendelet értelmében Szíria, Szudán, Szomália, Líbia, Irán és Jemen állampolgárai csak nagyon szigorú feltételek mellett kaphatnak beutazási engedélyt az Egyesült Államokba.

A korábban felfüggesztett rendelet végrehajtását a héten részben engedélyezte az alkotmánybíróságként működő legfelsőbb bíróság. Ennek értelmében azok beutazását tagadhatják meg az amerikai hatóságok, akik nem állnak semmilyen „jóhiszemű” kapcsolatban az Egyesült Államokban valamilyen jogi vagy természetes személlyel. Akinek már van vízuma, az továbbra is beutazhat az országba.

Hawaii, ahol Trump rendeletét felfüggesztette a bíróság, az utolsó pillanatokban is a legfelsőbb bíróság döntésének értelmezését kérte a bíróságtól annak tisztázását kérve, hogy pontosan milyen kapcsolat tekintendő elég szorosnak a vízumkiadáshoz, megtagadható-e vőlegényektől, nagyszülőktől, nagynéniktől és nagybácsiktól a beutazási engedély. A külügyminisztérium úgy reagált, hogy a vőlegényeket ebben az értelemben például közeli családtagnak kell tekinteni, de a nagyszülőket, unokákat, nagynéniket és nagybácsikat nem.

Januárban, nem sokkal Trump hivatalba lépése után sok amerikai repülőtéren káosz alakult ki, amikor az elnök azonnali hatállyal megtiltotta hét, muszlim többségű ország állampolgárainak beutazását, mert abban a rendeletben semmilyen kivétel nem szerepelt; akinek volt vízuma, az sem léphetett be az országba. A rendelet végrehajtását szövetségi bíróság függesztette fel, ám ezt követően az elnök újabb rendeletet adott ki, amelyben immár kivételek is szerepeltek, és Irakot levette a „tiltólistáról”.

Donald Trump rendelete a teljes amerikai menekültbefogadási programot is ideiglenesen leállította. A rendelet bírálói szerint semmi nem támasztja alá, hogy a hat nevesített ország állampolgárai veszélyt jelentenek, ráadásul az amerikai vízumkérelmek ellenőrzése már most is meglehetősen szigorú.

Két új törvény az illegális bevándorlás visszaszorítására

Két olyan törvényjavaslatot fogadott el helyi idő szerint csütörtökön az amerikai képviselőház, melyek a jogalkotók szándékai szerint visszaszorítják majd az illegális bevándorlást.

Az egyik az amerikai sajtóban csak „Kate törvényeként” emlegetett jogszabály, amely szigorítja azoknak az illegális bevándorlóknak büntetéseit, akik a kiutasítás dacára visszatérnek az országba. A jogszabályt Kate Steinle után nevezték el így, akit 2015-ben egy olyan illegális bevándorló lőtt le, akit korábban már ötször deportáltak.

A másik jogszabály pedig az, amely megfoszt bizonyos szövetségi forrásoktól olyan „menedékvárosokat”, melyek nem működnek együtt a szövetségi bevándorlási hatóságokkal, menedéket biztosítanak olyanoknak, akik szabálytalanul vannak az ország területén.

A javaslatot még a szenátusnak is el kell fogadnia, mielőtt hatályba léphetne. Jelenleg mindkét házban többségben vannak a republikánusok. Donald Trump elnök a képviselőházi szavazás után üdvözölte az eredményt, s azt szorgalmazta, hogy a felsőház is mielőbb fogadja el a törvényjavaslatot.

Demokrata párti politikusok szerint viszont a Kate törvény olyanokat is szigorú börtönbüntetéssel fenyeget, akiket korábban kiutasítottak ugyan, de azért térnek vissza az Egyesült Államokba, hogy szeretteikkel találkozhassanak vagy üldöztetés elől menekülnek.